Placer la culture au même rang que l’économie et la politique

Le projet de Rapport politique du Comité central du Parti (XIIIᵉ mandat) présenté au XIVᵉ Congrès national du Parti suscite un large intérêt ainsi que de nombreuses contributions de la population.

Photo : VNA/CVN

Ce document clé confère à la culture le statut de fondement spirituel de la société, la positionnant comme à la fois un objectif et un moteur essentiel du développement durable du pays pour la nouvelle ère.

Un membre du Parti, Vu Duc Hoàng (commune de Bu Dang, province de Dông Nai), souligne que ce projet témoigne d’une perception sans cesse affinée du rôle de la culture et de l’édification nationale durant la période de Renouveau. Un élément novateur majeur est que la culture est désormais officiellement élevée à une position d’égale importance avec les domaines de l’économie, de la politique et de la société.

Du point de vue de la gestion, Pham Anh Tuân, directeur du Centre des services généraux de la commune de Bom Bo, estime que le projet du rapport identifie le renforcement des capacités des cadres dirigeants et gestionnaires dans le domaine culturel et du développement humain, ainsi que la poursuite du renouvellement du contenu et des méthodes de direction du Parti et de gestion de l’État en matière de culture, comme des missions prioritaires à mettre en œuvre de manière résolue.

Il ajoute que, depuis longtemps, le Parti et l’État ont obtenu des résultats concrets dans l’amélioration de la vie culturelle, la réduction des écarts en matière de jouissance culturelle entre régions et couches sociales, et l’attention portée au développement culturel dans les zones peuplées de minorités ethniques. Le fait d’inclure ces contenus concernant la culture dans le projet de Rapport politique reflète la cohérence de la ligne directrice du Parti.

Photo : Khanh Hòa/VNA/CVN

En tant qu’acteur engagé et observateur avisé du secteur culturel et artistique, Lam Huu Tang, maître en arts et auteur dramatique (quartier de Dông Xoài, province de Dông Nai), salue le projet. Il estime que ce document reconnaît et évalue de manière plus exhaustive le rôle et l’importance de la culture dans le développement durable.

Les progrès observés se traduisent par la diversification et l'enrichissement croissants des activités culturelles et des produits artistiques, le développement progressif des industries, services et du marché culturels, l'élargissement continu de l'intégration internationale dans le domaine de la culture.

Il exhorte le Parti, l’État et les autorités compétentes à prendre des mesures énergiques pour sanctionner sévèrement les violations dans le domaine du spectacle et la promotion de produits non conformes aux normes culturelles, traiter efficacement les œuvres musicales jugées vulgaires ou déviantes qui ont un impact négatif. En parallèle, il recommande vivement de valoriser et de récompenser les artistes qui créent des œuvres de haute qualité, contribuant ainsi à diffuser les valeurs culturelles fondamentales et à promouvoir un mode de vie sain au sein de la société.

VNA/CVN