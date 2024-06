Le Vietnam reste une "étoile brillante" de l’Asie du Sud-Est

Le Vietnam reste une "étoile brillante" de l’Asie du Sud-Est malgré les pénuries d’électricité de l’année dernière et l’affaiblissement du marché immobilier, selon Kai Wei Ang, expert en économie de l’ASEAN chez BofA Securities Inc qui était la Bank of America Merrill Lynch auparavant.

Dans un récent dialogue sur Squawk Box de CNBC, Kai Wei Ang a mis l'accent sur les avantages du Vietnam, notamment un marché du travail compétitif et un large éventail d'accords de libre-échange (FTA) signés qui facilitent ses exportations, les décrivant comme un soutien fondamental permettant au pays d'Asie du Sud-Est d’attirer des investissements.

Photo : VNA/CVN

Évoquant les pénuries d’électricité de l'année dernière dues au temps caniculaire, il a déclaré que les autorités vietnamiennes avaient tiré des leçons de l'expérience et s’étaient mieux préparées tout en mettant en œuvre des approches plus préventives dans l'espoir d'éviter la répétition des pénuries.

L’expert a souligné que le Vietnam était une "étoile brillante" dans la région en termes d'attraction d'investissements directs étrangers (IDE) au cours de la dernière décennie, ajoutant que les investisseurs étrangers avaient injecté plus de 11 milliards d'USD dans le pays entre le début de l'année et le 20 mai, et que quelque 8,25 milliards d'USD avaient été décaissés au cours de cette période, en hausse respectivement de 2% et 7,8% sur un an.

VNA/CVN