Le Vietnam en tête de l’Asie du Sud-Est pour l’attraction des IDE

Les investisseurs sont convaincus que les prévisions de hausse des investissements au Vietnam entre 2025 et 2030 de 83% se concrétiseront.

Selon les dernières prévisions publiées cette semaine par la banque UOB, le PIB du Vietnam au deuxième trimestre augmentera de 6% si l’activité économique se déroule sur la bonne voie.

Le rapport souligne que les flux d’IDE montrent que les investisseurs continuent d’être confiants en l’environnement politique et la compétitivité de l’économie vietnamienne. Plus précisément, les IDE depuis le début de l’année ont augmenté de 7,8% en un an pour atteindre 8,3 milliards d'USD en mai, soit la plus forte hausse sur une période de cinq mois depuis 2018.

Torben Minko, vice-président de la Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham), a déclaré : "Nous pensons que les IDE et la croissance des affaires sont susceptibles d’augmenter au Vietnam et que sa position améliorera également sur le marché asiatique. Les entreprises vietnamiennes sont dans une meilleure position que leurs pairs dans le monde, malgré la faiblesse des facteurs de marché tels que les chaînes d’approvisionnement, la croissance mondiale ou le resserrement des conditions financières".

Dans son rapport "Vietnam at a glance", HSBC a déclaré que le Vietnam serait l’économie numérique à la croissance la plus rapide de l’ASEAN en 2023 et qu’il avait le potentiel de devenir la deuxième plus grande économie numérique d’ici 2030. Avec son grand intérêt pour l’économie numérique et sa population de plus de 100 millions d’habitants dont près de 70% d’actifs, le Vietnam affiche un fort potentiel de consommation de technologie numérique.

Mme Michele Wee, directrice générale de Standard Chartered Bank Vietnam, a déclaré : "le Vietnam est une destination importante pour le secteur technologique. Progressivement, le pays ne sera plus seulement un fabricant à bas prix, mais commencera à développer davantage de capacités pour créer des produits haut de gamme. Pour cette transformation, la main-d’œuvre vietnamienne doit améliorer ses capacités dans les secteurs des services et biens à haute valeur ajoutée. La capacité d’innover deviendra de plus en plus importante".

Selon le site web malaisien The Star, la vague de start-up innovantes au Vietnam se développe à une vitesse "vertigineuse", attirant l’attention de nombreux investisseurs étrangers. L’article indique que le Vietnam est actuellement le troisième pôle du "triangle d’or" des start-up en Asie du Sud-Est, avec Singapour et l’Indonésie. Le pays combine les meilleurs talents technologiques et une culture d’innovation, et est à ce titre très attractif pour les investisseurs internationaux.

