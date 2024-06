De nouvelles opportunités pour le commerce Vietnam - Russie

Photo : VNA/CVN

Les deux pays ont établi leurs relations diplomatiques en 1950 et les ont transformées en un partenariat stratégique intégral en 2012. Le Vietnam a également signé un accord de libre-échange avec l'Union économique eurasienne (EAEU) – qui regroupe la Biélorussie, le Kazakhstan, la Russie, l'Arménie et le Kirghizistan.

Au cours des cinq premiers mois de 2024, les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Russie ont atteint 1,96 milliard d'USD, en hausse de 51,4% sur un an. Les exportations et importations d'USD et un milliard d'USD, soit une augmentation annuelle de 44,7% et 58,4%.

L’Office du commerce du Vietnam en Russie a mené des efforts pour mettre en relation les exportateurs vietnamiens de produits agricoles avec les fournisseurs de chaînes de supermarchés en Russie. Cependant, pour des expéditions durables vers le marché russe, les entreprises vietnamiennes ont besoin d’une planification stratégique pour y développer des réseaux d’approvisionnement. De plus, une participation proactive aux expositions thématiques et aux salons professionnels est cruciale pour comprendre le marché et rechercher des partenariats.

L'année dernière, le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, et le ministre russe de l'Énergie, Nikolai Gregorievich Shulginov, ont signé des protocoles modifiant l'Accord intergouvernemental sur les activités des coentreprises Vietsovpetro et Rusvietpetro, reflétant le ferme soutien des deux parties à la coopération bilatérale dans les secteurs de l'énergie et du pétrole.

Parallèlement, en marge de la "Semaine russe de l'énergie", le ministre vietnamien a travaillé avec des représentants de grandes sociétés pétrolières et gazières russes telles que Zarubezhneft, Gazprom et Novatek, avec des discussions axées sur la mise en œuvre de projets visant à renforcer la collaboration entre les deux pays et leurs entreprises dans les temps à venir.

Afin de stimuler le commerce avec le marché russe, le ministère de l’Industrie et du Commerce a annoncé son intention d'étudier des mesures aidant les entreprises à organiser leurs propres activités de promotion du commerce. En outre, les autorités locales, les associations et les entreprises sont encouragées à envoyer des délégations à des expositions sectorielles spécifiques en Russie, dans le but de favoriser l’accès au marché et une croissance commerciale durable.

VNA/CVN