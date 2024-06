Le tourisme de Ninh Binh se fraye un chemin sans plastique

Afin de développer des produits touristiques verts et de former le personnel et les guides touristiques à la protection de l’environnement, l’Association du tourisme du Vietnam en coordination avec l’Association du tourisme de la province de Ninh Binh (Nord), a mis en œuvre mardi 4 juin un programme de formation sur la réduction des déchets plastiques dans le secteur du tourisme.

Selon Duong Thi Thanh, présidente de l’Association touristique de la province de Ninh Binh, la pollution par les déchets plastiques est un défi mondial majeur, ayant des impacts néfastes sur l’environnement. Si elle n’est pas résolue, cette situation affectera les objectifs de développement du tourisme durable, de conservation et de biodiversité. En outre, la pollution par les déchets plastiques affectera l’image, l’attractivité et la compétitivité du secteur touristique.

La Réserve naturelle de la zone humide de Vân Long, dans la province de Ninh Binh, est la dernière zone humide intérieure intacte du delta du fleuve Rouge et constitue le 9e site Ramsar au Vietnam.

Avec une superficie de 2.736 ha dont 70% de la superficie sont des montagnes rocheuses et le reste des zones humides, Vân Long possède un type de paysage écosystémique de zones humides et d’hydrologie souterraine rarement vu dans la région, comprenant des rivières, des lacs peu profonds et une riche végétation submergée, présente des caractéristiques écologiques spécifiques qui créent un paysage naturel unique.

Présentant le paysage écologique typique du delta du Nord, la réserve compte 22 espèces végétales, dont 8 espèces sont enregistrées dans le Livre rouge du Vietnam. La faune compte 39 espèces, 19 familles, huit ordres de mammifères. En conséquence, il existe 12 espèces classées comme animaux rares et neuf espèces de reptiles enregistrées dans le Livre rouge du Vietnam.

La protection du paysage et de la biodiversité de la réserve naturelle de la zone humide de Vân Long joue un rôle important dans le développement du tourisme, la promotion de la socio-économie, la création d’emplois et l’augmentation des revenus des populations.

''Au cours des dernières années, le gouvernement et la population du district de Gia Vien, province de Ninh Binh, se sont concentrés sur la mise en œuvre de mesures de protection de l’environnement et sur la préservation de la beauté sauvage de Vân Long. Les habitants participent également activement aux activités de services touristiques, devenant des guides et des propagandistes en matière de protection de l’environnement'', a informé Duong Thi Thanh.

Cependant, les activités touristiques contribuent également à l’augmentation des déchets plastiques, affectant l’environnement, les écosystèmes animaux et végétaux et l’industrie touristique dans toute la province. L’existence de déchets plastiques a fait perdre la beauté du paysage et l’attrait inhérent de la réserve naturelle de la zone humide de Vân Long.

Face à cette situation, l’Association vietnamienne du tourisme en général et le secteur touristique de la province de Ninh Binh en particulier ont mis en œuvre des activités de sensibilisation à la réduction des déchets plastiques. Parallèlement, ils ont mis à titre expérimental des solutions et des initiatives visant à réduire les déchets dans plusieurs zones touristiques, hôtels et restaurants.

Lors de la session de formation, l’ensemble des critères de reconnaissance des entreprises touristiques sans déchets plastiques appliqués dans la zone écotouristique de Vân Long a été présenté. De nombreuses entreprises de tourisme et de services de voyage sont encouragées à élaborer des plans d’action spécifiques en vue de réduire les déchets plastiques et à utiliser bientôt des applications de gestion des déchets plastiques dans le secteur touristique.

Dans le cadre de l’événement, les délégués ont partagé des pratiques et des initiatives efficaces appliquées au processus de développement d’un tourisme sans déchets plastiques dans le district de Gia Viên, province de Ninh Binh.

En conséquence, le rôle des organisations de masse et des travailleurs directement dans les activités touristiques est considéré comme pionnier dans la réduction des déchets plastiques dans chaque maison, chaque village et sur les routes et les itinéraires touristiques de la zone de conservation, contribuant ainsi à la protection de l’environnement et au développement d’un tourisme vert et durable.

