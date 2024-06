Les nids de salanganes de Khanh Hoa s’envolent à l’export

S’exprimant lors d’une conférence tenue le 16 juin, le responsable a partagé que la marque "Yên sào" (nids de salanganes) de Khanh Hoa est de plus en plus prisée sur le marché national ainsi qu’international.

Photo : VNA/CVN

Après près de 35 ans de développement, l’entreprise dispose actuellement d’un réseau de plus de 1.000 distributeurs et agents dans 63 provinces et villes à l’échelle nationale et de partenaires internationaux, aidant ses produits à conquérir des parts de marché dans près de 30 pays et territoires à travers le monde.

Ses produits ont répondu aux exigences strictes des consommateurs au Japon, en Amérique, au Canada, en Australie, à Taïwan (Chine), etc.

L’entreprise a lancé plus de 60 gammes de produits nutritifs au service de la santé des consommateurs, répondant aux normes de qualité mondiales telles qu’ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, BRCGS et aux réglementations des marchés internationaux telles que l’AQIS (Australie) ; ACIA (Canada) ; FDA, FSMA (États-Unis).

Les salanganes au plumage brun, dont la forme générale rappelle celle des hirondelles, abritent leur progéniture dans des nids constitués de leur propre salive solidifiée. Ces nids exceptionnels sont fibreux, blanches ou de couleur crème et ressemblent un peu à des chips de crabe.

Ce qui n’est qu’une particularité intéressante d’un point de vue biologique représente une part non négligeable de l’économie de la province de Khanh Hoa. De 2022 à aujourd’hui, la valeur d’exportation de nids de salanganes de Khanh Hoa a atteint plus de huit millions d'USD.

La Compagnie de nids de salanganes de Khanh Hoa a été chargée par le Comité populaire de la province de Khanh Hoa de gérer, protéger, exploiter et traiter les ressources des nids de salanganes. Elle gère actuellement 32 îles aux salanganes avec 169 grottes.

Actuellement, le pays compte 42 des 63 provinces et villes qui élèvent des salanganes avec plus de 23.000 établissements. La production vietnamienne de nids de salanganes est d’environ 200 tonnes, pour une valeur de plus de 700 millions d'USD.

NDEL/VNA/CVN