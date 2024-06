Les femmes de Dak Lak transforment les rebuts en articles valables

À partir de matériaux mis au rebut, un groupe de femmes de Dak Lak les utilise pour fabriquer divers produits, contribuant ainsi à la protection de l’environnement et à une consommation verte, tout en créant des emplois et des revenus supplémentaires.

Photo : VOV/CVN

Ly Thi Kim Binh, une habitante du village de Pan Lam dans la ville de Buôn Ma Thuôt, a accumulé sept ans d’expérience dans la production de sacs recyclés à partir de vieux jeans. Elle a ainsi créé une entreprise employant cinq ouvriers. Chaque année, sa start-up vend plus de 7.500 sacs en tissu recyclé de toutes sortes, générant un chiffre d’affaires de plus de 1,5 milliard de dôngs, soit près de 60.000 USD. Grâce au soutien de ses clients, son entreprise de recyclage se développe progressivement, a souligné Ly Thi Kim Binh.

"Mon enfant s’occupe de la conception et moi de la couture. Les produits sont ensuite vendus en ligne, et nous sommes heureux d’avoir un grand nombre de clients. Cela nous offre une source de revenus importante. Dans un avenir proche, je souhaite promouvoir des canaux de vente directe afin de sensibiliser les autres à réduire le volume de déchets rejetés dans l’environnement et à prendre conscience de son impact environnemental et social", a-t-elle partagé.

Dào Thi Vân, habitante du quartier Tu An dans la ville de Buôn Ma Thuôt, a décidé d’investir dans la production de vaisselle à base de feuilles d’arec. Cette initiative est née suite à sa visite d’un modèle de production dans la province de Quang Ngai et a été mise en œuvre officiellement au milieu de l’année dernière, après que Vân a étudié les sources de matières premières à Dak Lak.

Jusqu’à présent, sa start-up fabrique en moyenne chaque mois plus de 30.000 tasses, assiettes, plateaux et bols de toutes sortes, avec un prix de vente moyen de 0,1 USD par produit. Les produits confectionnés à partir de feuilles d’arec suscitent un vif intérêt chez les consommateurs écoresponsables, a déclaré Dào Thi Vân.

Photo : VOV/CVN

"Actuellement, nos produits sont vendus sur notre site web et sur les plateformes de commerce électronique. L’année dernière, de nombreux établissements ont commandé nos produits pour des programmes de camping axés sur l’environnement et la consommation verte. Les feuilles d’arec sont entièrement naturelles. Leur processus de traitement est simple : il suffit de les tremper dans l’eau, de les laver, de les mettre dans un moule pour obtenir les produits finis, puis de les irradier avec des rayons UV pour les désinfecter afin de répondre aux normes d’hygiène", a-t-elle précisé.

À partir de sangles en plastique jetées sur les chantiers de construction ou sur le marché, H Au Nie, résidant au village de Tlung dans le district d’Ea Kar, a créé des paniers de rangement, des corbeilles à papier, des cages à poulets et des allées commerciales tissées, dont les prix varient entre 80.000 et 200.000 dôngs, soit trois à huit USD.

Depuis près de six mois, grâce à la connexion avec des associations concernées, son modèle de start-up se développe sans cesse en recrutant d’autres femmes motivées. Selon H Au Nie, les conditions de travail sont assez flexibles, permettant à tout le monde de travailler à domicile pendant son temps libre.

Photo : VOV/CVN

"Actuellement, mon groupe compte sept à huit femmes. Créer un produit prend trois à sept heures en fonction de sa complexité, mais on peut le réaliser pendant notre temps libre. Ces produits sont faits à la main et recyclés à partir de sangles en plastique que je récupère et nettoie. Mes produits sont utilisés autour de mon village", a-t-elle fait savoir.

Dans le cadre du projet "Soutenir l’entrepreneuriat des femmes au cours de la période 2017-2025", de nombreuses femmes de Dak Lak ont pu créer leur propre entreprise, comme l’a constaté Tô Thi Tâm, présidente de l’Union des femmes de la province. Certains ont utilisé des matériaux locaux courants, parfois même des "déchets", pour créer des produits utiles.

"Nos membres ont fait preuve de créativité en tirant parti des ressources et des matières premières locales. Ces matériaux simples, parfois considérés comme des déchets, sont transformés en produits utiles, ce qui crée des emplois, génère des revenus supplémentaires et contribue à la protection de l’environnement", a-t-elle dit.

Grâce à leur ingéniosité et leur créativité, de nombreuses femmes de Dak Lak ont su convertir des déchets en produits utiles. Ces initiatives exemplaires ne se contentent pas de générer des revenus, elles favorisent également l’adoption d’un mode de vie écologique et respectueux de l’environnement.

