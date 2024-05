Ninh Binh devrait connaître une croissance rapide et durable

Ninh Binh, qui abrite le complexe paysager de Trang An, reconnu par l'UNESCO, deviendra une zone urbaine patrimoniale, une ville intelligente et un pôle de croissance de la partie sud du delta du fleuve Rouge, a-t-il indiqué lors d'une conférence annonçant le plan directeur provincial pour la période 2021-2030 avec vision jusqu'en 2050.

Il a souligné la situation géographique importante de Ninh Binh en tant qu'intersection entre le delta du fleuve Rouge et la région montagneuse du Nord-Ouest et la côte du Centre-Nord, ainsi que ses valeurs culturelles, historiques et écologiques uniques.

En outre, la province abrite l'un des trois plus grands centres de mécanique automobile du pays et le premier centre de transformation de fruits et légumes, a-t-il indiqué, soulignant ses atouts dans le tourisme et l'artisanat.

Ces dernières années, elle a exploité ses avantages pour récolter d'importantes réalisations socio-économiques, avec un Produit intérieur régional brut en hausse de quelque 7,27% l'année dernière, se classant au 8ème rang dans le delta du fleuve Rouge et au 22ème dans le pays. Ce chiffre s'élevait à 8,02% au premier trimestre de cette année.

Ces réalisations ont jeté des bases solides permettant à Ninh Binh d'affirmer davantage sa position sur la voie du développement et de l'intégration, a déclaré le Premier ministre.

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné l'importance du plan directeur qui créerait de nouvelles opportunités, un impact à long terme et constituerait un moteur important pour le développement du pays en général et de chaque localité en particulier.

Abordant les lacunes et défis en termes de taille économique, de vitesse d'urbanisation, de production industrielle, d'import-export, de dégagement du foncier et de mise en œuvre de certains projets, Pham Minh Chinh a déclaré que le plan directeur de Ninh Binh pour la période 2021-2030, avec vision jusqu'en 2050, a ouvert de nouvelles orientations, visions et espaces de développement, créant une nouvelle motivation et une nouvelle valeur pour la localité dans le tableau général des villes et provinces de la région et du pays.

Le plan directeur provincial s'est concentré sur le développement vert basé sur quatre secteurs économiques piliers et trois corridors de développement.

"Il s'agit d'un choix stratégique très correct, qui revêt une importance décisive pour le développement rapide et durable de la province dans les temps à venir", a souligné le chef du gouvernement.

Pour le réaliser, le Premier ministre a demandé à la province de se concentrer sur la mobilisation et l'utilisation efficace de toutes les ressources juridiques pour mettre en œuvre le plan directeur, en développant les infrastructures stratégiques et en améliorant la connectivité régionale, nationale et internationale. Il faut s'intéresser au développement des industries des services, de la culture et du divertissement, et de l'économie du patrimoine; aux sciences et technologies, à l'innovation, à l'économie verte, à l'économie numérique, à l'économie circulaire, à l'économie du partage, à l'économie de la connaissance, à la réponse au changement climatique.

Dans le même temps, Ninh Binh doit assurer le respect, l'harmonie, la connectivité, la stabilité, l'héritage, le développement, la flexibilité et l'expansion du plan directeur pendant le processus de mise en œuvre, a-t-il déclaré.

Pour concrétiser le plan directeur, le Premier ministre a exhorté Ninh Binh à concevoir rapidement un plan de mise en œuvre, à renforcer le partenariat public-privé, à accélérer la réforme administrative, à accorder davantage d'attention à l'éducation, à la formation et au développement du personnel de haute qualité, et à favoriser gestion des ressources nationales et protection de l'environnement.

Il a également demandé une coordination entre ministères et agences centrales dans la mise en œuvre, et a appelé au soutien des entreprises et des investisseurs pour le développement de Ninh Binh.

Dans le cadre du plan directeur, Ninh Binh espère devenir une ville gérée de manière centrale d'ici 2035, avec une croissance du PIBR de 9,2% par an pour la période 2021-2030 et un revenu par habitant d'environ 200 millions de dongs par an. Elle ambitionne de devenir l'une des 10 localités du pays ayant le revenu par habitant le plus élevé.

