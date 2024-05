Le PM visite des établissements socio-économiques clés de Ninh Binh

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a visité l’usine de transformation de légumes de la compagnie par actions des denrées alimentaires pour l’exportation de Dông Giao (Doveco) dans la ville de Tam Diêp et a rencontré la direction et les travailleurs de l’entreprise.

Créée en 1955, Doveco se concentre désormais sur la transformation de légumes et de fruits avec une capacité annuelle de 136.000 tonnes dans ses trois usines à Ninh Binh, dans les provinces de Son La (Nord) et Gia Lai (hauts plateaux du Centre). Elle a également développé quatre principales zones de culture de matières premières couvrant plus de 25.000 ha.

Lors de la rencontre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a décrit Doveco comme un modèle réussi et efficace de transformation d’une ferme d’État en une société par actions. Ce succès souligne la justesse de la politique du Parti et des lois de l’État, a-t-il souligné.

Le chef du gouvernement a exhorté l’entreprise à continuer de développer sa marque, en diversifiant ses produits, ses chaînes d’approvisionnement et ses marchés, et en élargissant ses zones de matières premières grâce à des liens régionaux.

Il a également recommandé des investissements dans la science et la technologie, l’innovation, le développement de manière verte et circulaire, ainsi qu’un meilleur bien-être et une meilleure sécurité sociale pour les travailleurs.

Le gouvernement se concentre sur la mise en œuvre de trois avancées stratégiques pour créer des mécanismes favorables, des infrastructures fluides et une gouvernance intelligente afin de faciliter le développement d’entreprises comme Doveco, a déclaré Chinh.

Photo : VNA/CVN

En inspectant le projet de route est-ouest (première phase) et en remettant des cadeaux aux unités de construction, il a mis l’accent sur ce plus grand projet de transport interrégional jamais réalisé dans la province, qui créera de nouveaux espaces de développement pour Ninh Binh.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux unités de maintenir le contrôle des progrès, d’améliorer la qualité du projet, d’assurer l’assainissement de l’environnement et de prendre soin des moyens de subsistance des personnes affectées par le projet.

Il a également exhorté Ninh Binh et les provinces environnantes à étudier la construction de routes de liaison avec la route afin de renforcer la connectivité socio-économique et touristique.

La route traverse quatre localités - Kim Son et Yên Mo, Tam Diêp et Nho Quan – sur plus de 22,9 km et relie à l’autoroute Nord-Sud à l’est.

Le projet, doté d’un investissement total de plus de 1.900 milliards de dôngs (76 millions d'USD) financé par les budgets central et provincial, couvre plus de 189 ha de terres et affecte 991 ménages, dont 136 devant être réinstallés.

À ce jour, le projet a achevé les travaux de dégagement de chantier et la plupart de ses principales composantes. Il devrait être entièrement achevé et opérationnel d’ici la fin 2024, raccourcissant ainsi le calendrier de construction d’environ deux ans.

VNA/CVN