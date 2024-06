Renforcer les connaissances des PME vietnamiennes grâce à la collaboration

Un projet de formation en ligne visant à stimuler les petites et moyennes entreprises vietnamiennes a récemment été lancé par le ministère du Plan et de l'Investissement (MPI) et l'Association vietnamienne des petites et moyennes entreprises (PME).

Le projet, intitulé "Améliorer les connaissances pour les petites et moyennes entreprises vietnamiennes", est actif sur www.smelearning.vn.

Il vise à améliorer la formation et le développement des entrepreneurs et des entreprises à travers le pays, conformément à l'objectif du gouvernement de créer un millier de cours d'ici 2025 et cinq fois ce nombre d'ici 2035.

Environ 1,5 million d’entreprises dans tout le pays ont déjà accès à des cours gratuits et de qualité adaptés à leurs projets de développement. Plus de 6.000 travailleurs de PME, dont des propriétaires, des dirigeants et des salariés, ont bénéficié de ces programmes de formation.

Le projet implique des organisations partenaires et des sponsors qui contribuent via le partage de contenu, les services numériques et les nouvelles plateformes technologiques.

Il encourage la participation des ministères, des associations professionnelles locales et des experts pour créer une plateforme d'apprentissage efficace pour les PME. Le projet fournira un environnement d'apprentissage propice, favorisera une culture d'apprentissage et renforcera les capacités de développement durable des PME vietnamiennes.

Pour assurer la mise en œuvre efficace du projet, le vice-ministre du Plan et de l'Investissement, Trân Duy Dông, suggère que les ministères, les autorités locales, les associations et les organisations de soutien fassent largement connaître les modalités d'inscription aux programmes et cours du projet.

Les localités sont encouragées à participer activement et à collaborer avec les associations pour promouvoir l'apprentissage continu et améliorer les capacités de gestion d'entreprise.

Nguyên Van Than, président de l'Association vietnamienne des petites et moyennes entreprises, a salué le projet comme une étape importante pour les entreprises, leur permettant de s'engager dans les réformes administratives gouvernementales, créant un environnement numérique pour répondre à leurs besoins individuels.

