Nigeria : nouvelle date pour la présidentielle, fixée au 16 janvier 2027

Le scrutin avait été fixé initialement au 20 février 2027. La présidentielle de 2023 avait porté au pouvoir Bola Ahmed Tinubu, qui briguera l'année prochaine un second mandat. La désignation des candidats des différents partis lors de primaires se fera entre le 23 avril et le 30 mai 2026. La semaine dernière, le président Bola Tinubu a validé une nouvelle loi électorale autorisant la transmission électronique en temps réel des résultats électoraux. M. Tinubu avait été élu en février 2023 dès le premier tour avec environ 36% des voix, contre Atiku Abubakar et Peter Obi. Ce dernier a déjà déclaré qu'il se représenterait au scrutin de 2027. Pour être élu au premier tour, il faut qu'un candidat rassemble au moins 25% des voix dans plus des deux tiers des 36 états du pays plus la capitale fédérale.

APS/VNA/CVN