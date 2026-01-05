Nigeria : au moins 26 morts dans le chavirement d'un bateau

>> République de Corée : sept disparus dans le chavirement d'un bateau de pêche
|Des habitants naviguent sur les voies navigables du quartier riverain de Makoko à Lagos, au Nigeria.
|Photo : AFP/VNA/CVN
L'embarcation rudimentaire transportait des fermiers et des pêcheurs depuis l'État de Jigawa vers l'État de Yobe lorsqu'il a chaviré tard samedi, selon la même source.
"Pour l'heure, les équipes de secours ont retrouvé 26 corps" et les recherches se poursuivent, a déclaré le directeur exécutif de l'agence en charge des secours dans l'État de Yobe, Mohammed Goje, ajoutant que 13 passagers avaient été secourus.
Dans un communiqué, l'agence a ajouté que 14 personnes étaient portées disparues.
Les accidents sont fréquents sur les cours d'eau très encombrés du Nigeria, et ils sont souvent dus à la surcharge des embarcations, au mauvais entretien des bateaux ou au non-respect des règles de sécurité.
Plusieurs dizaines de personnes meurent chaque année dans divers accidents sur les voies navigables du pays.
AFP/VNA/CVN