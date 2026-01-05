Nigeria : au moins 26 morts dans le chavirement d'un bateau

Au moins 26 personnes sont mortes noyées et 14 sont portées disparues dans le Nord-Est du Nigeria après que le bateau qui les transportait sur une rivière a chaviré, ont annoncé dimanche 4 janvier les services de secours.

Photo : AFP/VNA/CVN

L'embarcation rudimentaire transportait des fermiers et des pêcheurs depuis l'État de Jigawa vers l'État de Yobe lorsqu'il a chaviré tard samedi, selon la même source.

"Pour l'heure, les équipes de secours ont retrouvé 26 corps" et les recherches se poursuivent, a déclaré le directeur exécutif de l'agence en charge des secours dans l'État de Yobe, Mohammed Goje, ajoutant que 13 passagers avaient été secourus.

Dans un communiqué, l'agence a ajouté que 14 personnes étaient portées disparues.

Les accidents sont fréquents sur les cours d'eau très encombrés du Nigeria, et ils sont souvent dus à la surcharge des embarcations, au mauvais entretien des bateaux ou au non-respect des règles de sécurité.

Plusieurs dizaines de personnes meurent chaque année dans divers accidents sur les voies navigables du pays.

AFP/VNA/CVN