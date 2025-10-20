Niger : six terroristes tués par l'armée dans l'Ouest du pays

Les Forces de défense et de sécurité (FDS) nigériennes viennent d'annoncer avoir éliminé six terroristes dans l'Ouest du pays. Quatre d'entre eux ont été tués à Sakoira, dans la région de Tillabéry, et deux autres près de Bolbol, dans la région de Dosso, au cours d'opérations menées lundi 13 octobre.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

D'après le bulletin d'information hebdomadaire de l'armée, la première intervention s'est déroulée dans la région de Tillabéry. Lors d'une patrouille de routine aux abords du marché de Sakoira, une unité des FDS a engagé un groupe de quatre terroristes identifiés, venus discrètement s'y ravitailler.

Surpris par la patrouille, les individus ont tenté de prendre la fuite. "La réaction, prompte, disciplinée et décisive de nos éléments a permis de les neutraliser", a poursuivi le communiqué.

Le même jour, dans la région de Dosso, un détachement des FDS en mission de reconnaissance dans la périphérie sud-ouest de Bolbol a été pris à partie par un groupe armé terroriste circulant à moto. "Faisant preuve d'une grande maîtrise tactique et d'une réactivité exemplaire, les FDS ont rapidement repris le contrôle des opérations, opposant une riposte énergique à l'ennemi", selon le communiqué.

À l'issue des échanges de tirs, deux assaillants ont été neutralisés. Les autres, en tentant de se replier vers un pays voisin, ont abandonné une partie de leur équipement, comprenant "une moto, deux fusils d'assaut AK-47, deux lance-roquettes RPG-7, 18 chargeurs et un terminal de communication MOTOROLA", a précisé l'armée.

Aucune perte humaine ni aucun dommage matériel n'a été déploré du côté des FDS.

Xinhua/VNA/CVN