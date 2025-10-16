Nigeria : 14 morts dans des attaques contre deux villages

Des hommes armés ont tué au moins 14 personnes mardi soir 14 octobre dans des attaques contre deux villages de l'État du Plateau, dans le Centre du Nigeria, a indiqué mercredi 15 octobre un responsable de la Croix-Rouge.

L'État du Plateau, et plus généralement la région centrale du Nigeria, sont agités depuis des années par des conflits meurtriers entre agriculteurs et éleveurs nomades, qui se disputent des terres de plus en plus rares, et par des attaques de criminels armés connus sous le nom de "bandits". Le responsable local de la Croix-Rouge, Nurudeen Hassan Magaji, a rapporté que des hommes armés avaient tué douze personnes, dont quatre femmes, dans le village de Rachas Yelwa, dans le district de Barkin Ladi. Il a ajouté que deux autres personnes avaient été tuées lors d'une attaque distincte dans le village de Rawuru.

APS/VNA/CVN