Le président brésilien Lula appelle à l'indépendance de l'Amérique latine

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, dit Lula, a déclaré samedi 18 octobre qu'il n'accepterait qu'aucun dirigeant d'un autre pays ose "s'adresser au Brésil avec arrogance" et a défendu la création d'une "doctrine latino-américaine" pour renforcer l'indépendance régionale face aux pressions extérieures.

Photo : CTV/CVN

"Nous voulons construire une doctrine latino-américaine, avec des enseignants et des étudiants latino-américains, afin de pouvoir rêver d'un continent indépendant, où aucun président d'un autre pays n'osera plus jamais parler avec arrogance au Brésil, car nous ne l'accepterons pas", a affirmé Lula lors d'un événement avec des lycéens dans la municipalité de Sao Bernardo do Campo.

Concernant la défense de la souveraineté, Lula a indiqué qu'il ne s'agissait pas d'une question de courage, mais d'une question de "dignité et de caractère".

Ces remarques ont été faites alors que le Brésil et les États-Unis ont entamé un dégel de leurs relations après l'imposition par Washington de droits de douane pouvant atteindre 50% sur les produits brésiliens depuis début août.

Lula a annoncé mercredi 15 octobre que le Brésil et les États-Unis tiendraient une réunion bilatérale officielle pour discuter des droits de douane supplémentaires, à la suite de sa conversation virtuelle avec le président américain Donald Trump au début du mois.

Xinhua/VNA/CVN