L'Iran affirme ne plus être tenu par les "restrictions" liées à son programme nucléaire

Le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré samedi 18 octobre que le programme nucléaire du pays devrait être traité de la même manière que celui de tout État partie non doté d'armes nucléaires au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), suite à l'expiration d'une résolution des Nations unies (ONU) limitant sa puissance nucléaire.

Photo : IRNA/VNA/CVN

L'Iran a affirmé ne plus être tenu par les "restrictions" liées à son programme nucléaire, tout en réitérant son "engagement" pour la diplomatie, samedi 18 octobre, jour de l'expiration de l'accord de Vienne conclu il y a dix ans. Ce texte, signé en 2015 par l'Iran, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, les États-Unis, la Russie et la Chine, visait à encadrer les activités nucléaires de la République islamique. En échange, l'Iran avait obtenu la levée des sanctions qui pesaient fortement sur son économie.

La Résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations unies, qui entérinait le Plan d'action global commun (JCPOA), a pris fin samedi 18 octobre. Désormais, toutes ses dispositions, y compris les restrictions prévues pour le programme nucléaire pacifique iranien et les mécanismes connexes, "sont considérées terminées", a écrit la diplomatie iranienne dans un communiqué publié à l'occasion de l'expiration du pacte.

Le ministère a également précisé que l'objectif principal du traitement du dossier nucléaire iranien au Conseil de sécurité était de garantir la nature pacifique de son programme nucléaire, un objectif qui a été pleinement atteint. Par conséquent, la question nucléaire iranienne doit être retirée de l'ordre du jour de la non-prolifération du Conseil, a ajouté le communiqué.

Qualifiant la Résolution 2231 et le JCPOA de grande réussite diplomatique multilatérale, le ministère a critiqué les États-Unis pour leur retrait irresponsable en 2018.

Le communiqué a souligné que les tentatives de rétablir les résolutions expirées du Conseil de sécurité n'ont aucune base juridique ou logique et ont été entreprises uniquement par obéissance aux États-Unis.

AFP-Xinhua/VNA/CVN