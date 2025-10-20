Regain de violences à Gaza, le cessez-le-feu menacé

Israël a mené des frappes meurtrières dimanche 19 octobre dans la bande de Gaza en accusant le mouvement islamiste palestinien Hamas, qui dément, de violation du cessez-le-feu, menacé par ce regain de violences.

Photo : AFP/VNA/CVN

Au 10e jour de la trêve, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a dénoncé une "violation du cessez-le-feu" et ordonné d'agir "avec force" contre les "terroristes" à Gaza. Son ministre de la Défense Israël Katz a averti que le Hamas paierait "un lourd tribut" pour les tirs contre ses soldats.

Le Hamas a retourné l'accusation contre Israël, l'un de ses responsables Izzat Al-Rishq réaffirmant l'engagement du mouvement à respecter la trêve et accusant Israël "d'inventer des prétextes" pour reprendre son offensive à Gaza.

Dans le centre de Gaza, à Bureij, des Palestiniens courent pour trouver un abri après des bombardements, selon des images de l'AFP. Un nuage de fumée s'élève au-dessus de bâtiments détruits.

L'armée israélienne a indiqué avoir lancé en fin d'après-midi de nouvelles frappes dans le sud de Gaza "contre des cibles terroristes du Hamas", "en réponse à la violation flagrante du cessez-le-feu".

Selon un journaliste de l'AFP sur place, des frappes ont ciblé Khan Younès.

Plus tôt, les forces israéliennes ont mené des frappes et tiré à l'artillerie à Rafah (sud) et Beit Lahia (centre), en riposte à des attaques du Hamas, a affirmé un responsable militaire israélien.

21 morts selon la Défense civile

À Rafah, "le Hamas a tiré sur nos troupes déployées derrière la ligne jaune" - la ligne de retrait de l'armée israélienne prévue par l'accord de cessez-le-feu - selon ce responsable. À Beit Lahia, des combattants palestiniens ont été "éliminés lors d'une frappe précise" après avoir franchi la ligne jaune pour pénétrer dans des zones contrôlées par l'armée.

La Défense civile, opérant sous l'autorité du Hamas, a fait état de 21 morts dans les raids israéliens à travers le territoire. Des blessés et des corps de victimes ont été transportés dans un hôpital de Deir al-Balah (centre), selon des images de l'AFP.

La branche armée du Hamas, les Brigades Ezzedine al-Qassam, a affirmé n'avoir "aucune connaissance d'incidents ou d'affrontements" dans la région de Rafah. "Nous réaffirmons notre engagement total à mettre en œuvre tout ce qui a été convenu, en premier lieu le cessez-le-feu."

Selon un témoin, des combattants du Hamas avaient ciblé un groupe rival dans un secteur de Rafah, près duquel des chars israéliens sont déployés. "Il semble qu'il y ait eu des affrontements. L'armée de l'air israélienne a (ensuite) effectué deux frappes sur le site."

Compte tenu des restrictions imposées aux médias à Gaza et des difficultés d'accès sur le terrain, l'AFP n'est pas en mesure de vérifier de manière indépendante les informations des différentes parties.

Sous la pression du président américain Donald Trump, un cessez-le-feu est entré en vigueur le 10 octobre après deux ans de conflit à Gaza, déclenché par une attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre 2023.

En vertu de la première phase de l'accord basé sur un plan de M. Trump, le Hamas a remis le 13 octobre, en échange de près de 2.000 prisonniers palestiniens, 20 otages vivants qu'il détenait depuis le 7 octobre et a rendu jusque-là 12 des 28 dépouilles d'otages toujours retenues à Gaza.

AFP/VNA/CVN