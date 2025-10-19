Le Pakistan et l'Afghanistan conviennent d'un cessez-le-feu immédiat lors des pourparlers à Doha

Le Pakistan et l'Afghanistan sont convenus d'un cessez-le-feu immédiat lors d'une série de négociations qui se sont tenues dans la capitale qatarienne, Doha, selon un communiqué publié dimanche par le ministère des Affaires étrangères du Qatar.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Les pourparlers, menés sous la médiation du Qatar et de la Turquie, ont conduit les deux parties à conclure un accord visant à mettre fin aux hostilités et à mettre en place des mécanismes destinés à favoriser une paix et une stabilité durables entre les deux pays voisins, a indiqué le communiqué.

Le communiqué a ajouté que les deux parties sont également convenues de tenir des réunions de suivi dans les prochains jours afin de garantir la durabilité du cessez-le-feu et de vérifier sa mise en œuvre de manière fiable et durable, contribuant ainsi à la sécurité et à la stabilité dans les deux pays.

Le ministère qatarien des Affaires étrangères a exprimé l'espoir que cette mesure contribuera à apaiser les tensions frontalières entre le Pakistan et l'Afghanistan et à jeter des bases solides pour une paix durable dans la région.

