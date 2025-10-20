Léon XIV proclame sept nouveaux saints, dont trois religieuses

Les cloches ont retenti dimanche 19 octobre sur la place Saint-Pierre alors que le pape Léon XIV a créé sept nouveaux saints de l'Église catholique, dont le premier originaire de Papouasie-Nouvelle-Guinée, un archevêque exécuté lors du génocide arménien et le "médecin des pauvres" vénézuélien.

Photo : AFP/VNA/CVN

Lors de cette messe solennelle qui a débuté à 10h30 (08H30 GMT) place Saint-Pierre au Vatican ont également été canonisées trois religieuses qui ont consacré leur vie aux pauvres et aux malades, ainsi que l'ancien prêtre sataniste Bartolo Longo.

Né en 1841, cet avocat italien avait embrassé la foi catholique et fondé le sanctuaire pontifical de la Sainte Vierge du Rosaire de Pompéi.

Parmi les bienheureux canonisés figure également le premier saint natif de Papouasie-Nouvelle-Guinée, le laïc Peter To Rot (1912-1945), exécuté par les Japonais à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que Ignazio Choukrallah Maloyan, évêque arménien et martyr tué en 1915 par les forces ottomanes pour avoir refusé de se convertir à l'islam.

À leurs côtés, le laïc vénézuélien José Gregorio Hernandez Cisneros (1864-1919), que le pape François avait qualifié de "médecin proche des plus faibles", déjà vénéré dans son pays.

Également originaire du Venezuela, Maria Carmen Elena Rendiles Martinez, religieuse née sans bras gauche, a surmonté son handicap pour fonder la Congrégation des Servantes de Jésus avant sa mort en 1977. Elle devient ainsi la première sainte du pays sud-américain.

"Aujourd'hui, nous avons devant nous sept témoins, les nouveaux Saints, qui, avec la grâce de Dieu, ont gardé la lampe de la foi allumée", a déclaré le pape Léon à une audience que le Vatican a estimée à environ 70.000 personnes.

"Que leur intercession nous assiste dans nos épreuves et que leur exemple nous inspire dans notre vocation commune à la sainteté", a-t-il dit lors de son homélie.

"Bienfaiteurs de l'humanité"

Le pape Léon y a aussi décrit les nouveaux saints comme étant soit des "martyrs pour leur foi", des "évangélisateurs et missionnaires", des "fondateurs charismatiques" de congrégations ou des "bienfaiteurs de l'humanité".

Le cardinal Marcello Semararo, préfet du Dicastère pour les Causes des Saints, a lu à haute voix les portraits des sept sous les applaudissements de la foule, avant que le pape ne prononce la formule de canonisation, un décret dans lequel ils sont officiellement déclarés saints.

Les religieuses italiennes canonisées sont Vincenza Maria Poloni, fondatrice au XIXe siècle de l'Institut des Sœurs de la Miséricorde de Vérone, qui soigne principalement les malades dans les hôpitaux, et Maria Troncatti (1883-1969), qui avait consacré sa vie à aider la population indigène en Equateur.

D'immenses portraits des sept personnes ont été déployés depuis les fenêtres surplombant la place alors que Léon, le premier pape américain, sortait de la basilique Saint-Pierre vêtu d'une soutane blanche cérémonielle et coiffé d'une mitre blanche, précédé par des évêques et cardinaux vêtus de blanc.

Après la cérémonie, Leon XIV a ensuite fait un tour dans sa papamobile, parcourant la célèbre place Saint-Pierre avant de descendre la Via della Conciliazione, artère principale menant au Vatican pour bénir des fidèles.

Il s'agit de la deuxième cérémonie de canonisation présidée par le pape américain depuis son élection à la tête de l'Église catholique le 8 mai.

En septembre, il a proclamé saints les Italiens Carlo Acutis - un adolescent surnommé "geek de Dieu" emporté par une leucémie à l'âge de 15 ans en 2006 - et Pier Giorgio Frassati, considéré comme un modèle de charité, décédé en 1925.

La canonisation - étape finale vers la sainteté dans l'Église catholique, succédant à la béatification - est le fruit d'un long processus et ne peut être approuvée que par le pape. Elle requiert trois conditions: être mort depuis cinq ans au moins, avoir mené une vie chrétienne exemplaire et avoir accompli au moins deux miracles.

AFP/VNA/CVN