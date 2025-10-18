Sommet Trump - Poutine sur l'Ukraine en vue à Budapest

>> Poutine et Trump soutiennent la poursuite des négociations directes entre la Russie et l'Ukraine
>> Donald Trump dit s'être entretenu avec Poutine après ses discussions avec les dirigeants ukrainien et européens
Donald Trump a annoncé jeudi 16 octobre qu’il rencontrerait son homologue russe, Vladimir Poutine, à Budapest "dans les deux prochaines semaines", pour tenter de mettre fin au conflit en Ukraine. L’annonce intervient après un échange téléphonique entre les deux hommes, à l’issue duquel M. Trump a semblé à nouveau "conciliant" avec le Kremlin, note la presse internationale.
|Le président russe Vladimir Poutine (droite) et le président américain Donald Trump lors de leur rencontre à Helsinki, en Finlande, le 16 juillet 2018.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
Le président russe Vladimir Poutine pourrait rencontrer le président américain Donald Trump à Budapest, en Hongrie, dans deux semaines ou un peu plus tard, a déclaré vendredi 17 octobre le Kremlin.
Commentant un éventuel sommet russo-américain, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré qu'il existait "un consensus sur le fait que rien ne doit être reporté". Il a ajouté que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, allait commencer à travailler sur la question et que le sommet serait organisé par étapes.
|Photo prise le 15 août 2025 montrant une salle de presse avant une réunion entre le président russe Vladimir Poutine et le président américain Donald Trump à la base militaire Elmendorf-Richardson à Anchorage, en Alaska, aux États-Unis.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
Selon le Kremlin, les deux dirigeants ont discuté de la livraison éventuelle de missiles Tomahawk à l'Ukraine lors de leur conversation téléphonique.
La Hongrie n'a pas été choisie par hasard. Donald Trump et Vladimir Poutine y ont tous deux un allié commun en la personne de Viktor Orban. Le Premier ministre hongrois est l'un des très rares leaders européens, si ce n'est le seul, à avoir une ligne directe avec les deux chefs d'État.
AFP-Xinhua/VNA/CVN