Hongrie

Sommet Trump - Poutine sur l'Ukraine en vue à Budapest

Donald Trump a annoncé une rencontre imminente avec Vladimir Poutine à Budapest, visant à mettre fin au conflit en Ukraine. Le Kremlin a confirmé la possibilité d’un sommet bilatéral dans les deux semaines.

>> Poutine et Trump soutiennent la poursuite des négociations directes entre la Russie et l'Ukraine

>> Donald Trump dit s'être entretenu avec Poutine après ses discussions avec les dirigeants ukrainien et européens

Donald Trump a annoncé jeudi 16 octobre qu’il rencontrerait son homologue russe, Vladimir Poutine, à Budapest "dans les deux prochaines semaines", pour tenter de mettre fin au conflit en Ukraine. L’annonce intervient après un échange téléphonique entre les deux hommes, à l’issue duquel M. Trump a semblé à nouveau "conciliant" avec le Kremlin, note la presse internationale.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le président russe Vladimir Poutine pourrait rencontrer le président américain Donald Trump à Budapest, en Hongrie, dans deux semaines ou un peu plus tard, a déclaré vendredi 17 octobre le Kremlin.

Commentant un éventuel sommet russo-américain, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré qu'il existait "un consensus sur le fait que rien ne doit être reporté". Il a ajouté que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, allait commencer à travailler sur la question et que le sommet serait organisé par étapes.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon le Kremlin, les deux dirigeants ont discuté de la livraison éventuelle de missiles Tomahawk à l'Ukraine lors de leur conversation téléphonique.

La Hongrie n'a pas été choisie par hasard. Donald Trump et Vladimir Poutine y ont tous deux un allié commun en la personne de Viktor Orban. Le Premier ministre hongrois est l'un des très rares leaders européens, si ce n'est le seul, à avoir une ligne directe avec les deux chefs d'État.

AFP-Xinhua/VNA/CVN