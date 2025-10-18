icon search
Sommet Trump - Poutine sur l'Ukraine en vue à Budapest

Donald Trump a annoncé une rencontre imminente avec Vladimir Poutine à Budapest, visant à mettre fin au conflit en Ukraine. Le Kremlin a confirmé la possibilité d’un sommet bilatéral dans les deux semaines.

>> Poutine et Trump soutiennent la poursuite des négociations directes entre la Russie et l'Ukraine

>> Donald Trump dit s'être entretenu avec Poutine après ses discussions avec les dirigeants ukrainien et européens

Donald Trump a annoncé jeudi 16 octobre qu’il rencontrerait son homologue russe, Vladimir Poutine, à Budapest "dans les deux prochaines semaines", pour tenter de mettre fin au conflit en Ukraine. L’annonce intervient après un échange téléphonique entre les deux hommes, à l’issue duquel M. Trump a semblé à nouveau "conciliant" avec le Kremlin, note la presse internationale.

Le président russe Vladimir Poutine (droite) et le président américain Donald Trump lors de leur rencontre à Helsinki, en Finlande, le 16 juillet 2018. 
Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le président russe Vladimir Poutine pourrait rencontrer le président américain Donald Trump à Budapest, en Hongrie, dans deux semaines ou un peu plus tard, a déclaré vendredi 17 octobre le Kremlin.

Commentant un éventuel sommet russo-américain, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré qu'il existait "un consensus sur le fait que rien ne doit être reporté". Il a ajouté que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, allait commencer à travailler sur la question et que le sommet serait organisé par étapes.

Photo prise le 15 août 2025 montrant une salle de presse avant une réunion entre le président russe Vladimir Poutine et le président américain Donald Trump à la base militaire Elmendorf-Richardson à Anchorage, en Alaska, aux États-Unis.
Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon le Kremlin, les deux dirigeants ont discuté de la livraison éventuelle de missiles Tomahawk à l'Ukraine lors de leur conversation téléphonique.

La Hongrie n'a pas été choisie par hasard. Donald Trump et Vladimir Poutine y ont tous deux un allié commun en la personne de Viktor Orban. Le Premier ministre hongrois est l'un des très rares leaders européens, si ce n'est le seul, à avoir une ligne directe avec les deux chefs d'État. 

AFP-Xinhua/VNA/CVN

