Un membre du Hezbollah tué dans une frappe israélienne dans le Sud du Liban

Un membre du Hezbollah a été tué vendredi 17 octobre lors d'une frappe aérienne israélienne visant une voiture dans le Sud du Liban.

Selon l'Agence nationale d'information libanaise (NNA), un drone israélien a tiré un missile guidé vendredi après-midi 17 octobre sur un véhicule dans la localité d'Al-Tabbaleh, à Khirbet Selm, blessant plusieurs personnes.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Une source au sein du renseignement de l'armée libanaise, citée sous couvert d'anonymat, a précisé que la victime de la frappe était un membre du Hezbollah, identifié comme Hassan Marouf Rahhal.

Les Forces de défense israéliennes (IDF) ont affirmé dans un communiqué que leurs forces aériennes a frappé et tué un combattant du Hezbollah vendredi 17 octobre dans le Sud du Liban.

L'armée israélienne a déclaré que la cible avait participé aux tentatives du Hezbollah visant à rétablir ses capacités militaires dans la région de Kherbet Selm, dans le Sud du Liban.

Vendredi 17 octobre également, la NNA a indiqué que des soldats israéliens ont ouvert le feu sur un groupe de civils récoltant des olives à Aitaroun, un village dans le Sud du Liban.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

L'agence a ajouté qu'une unité israélienne a également fait exploser un bâtiment inoccupé en périphérie du village de Yaroun.

De son côté, les IDF ont déclaré avoir détruit une structure militaire du Hezbollah constituant une menace lors d'une opération menée dans la nuit à Yaroun, près de la frontière avec Israël.

Un cessez-le-feu négocié sous la médiation des États-Unis et de la France est entré en vigueur le 27 novembre 2024 entre le Hezbollah et Israël, mettant fin à des mois d'affrontements transfrontaliers consécutifs au conflit à Gaza.

Malgré la trêve, l'armée israélienne a mené à plusieurs reprises des frappes à l'intérieur du territoire libanais, les justifiant comme des opérations contre des "menaces" du Hezbollah, tout en maintenant des troupes sur cinq positions le long de la frontière libanaise après l'expiration d'un délai pour le retrait de ces troupes, le 18 février dernier.

Xinhua/VNA/CVN