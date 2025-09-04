Au moins 60 morts dans l'accident d'un bateau au Nigeria

Au moins 60 personnes ont trouvé la mort et des dizaines d'autres ont été secourues après qu'un bateau a chaviré mardi 2 septembre dans l'État nigérian de Niger (Centre-Nord), ont déclaré mercredi 3 septembre les autorités locales.

Photo : wadr.org/CVN

"Le bilan de l'accident de bateau s'est élevé à 60 morts et le nombre des victimes est en train d'augmenter", a indiqué Abdullahi Baba Ara, président de la zone de gouvernement local de Borgu, ajoutant que dix personnes se trouvaient dans un état grave et que ne nombreuses autres restaient disparues.

Du personnel d'urgence et des plongeurs locaux sont à la recherche des victimes, selon l'agence de gestion des urgences de l'État de Niger.

L'accident s'est produit mardi vers 11h00 heure locale (10h00 GMT) lorsque le bateau surchargé est entré en collision avec une souche d'arbre et a chaviré à proximité de la communauté de Gausawa dans la zone de gouvernement local de Borgu.

Le bateau transportait plus de 100 personnes, la majorité des morts étant des femmes et des enfants, a informé Sa'adu Inuwa Muhammad, chef du district de Shagumi.

Les accidents de bateau sont fréquents au Nigeria, ayant souvent pour origine une surcharge, des intempéries ou des erreurs opérationnelles.

Xinhua/VNA/CVN