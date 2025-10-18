Bande de Gaza : Israël reçoit un nouveau corps d'otage détenu par le Hamas

L'armée israélienne a annoncé samedi 18 octobre avoir reçu de la Croix-Rouge le cercueil d'un otage israélien non identifié détenu dans la bande de Gaza.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dans un post sur le réseau social X, elle a indiqué que ce cercueil, escorté par des soldats, avait traversé la frontière israélienne pour se rendre à l'Institut national de médecine légale à Tel Aviv à fin d'identification.

L'armée a demandé au public "d'agir avec sensibilité et d'attendre l'identification officielle, qui sera d'abord communiquée aux familles des otages décédés".

Il s'agit du dixième corps d'otage israélien que le Hamas a remis cette semaine, sur les 28 corps qu'il est tenu de restituer dans le cadre de la première phase du plan de paix pour Gaza.

Lundi 13 octobre, le Hamas a libéré 20 otages israéliens vivants qui étaient détenus depuis deux ans.

