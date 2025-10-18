Bande de Gaza : Israël reçoit un nouveau corps d'otage détenu par le Hamas

>> Gaza : libération imminente des derniers otages du Hamas avant un sommet en Égypte
>> Les 20 derniers otages vivants du Hamas de retour en Israël
>> Le Hamas remet à Israël les corps de quatre autre otages
|Les otages israéliens libérés par le Hamas sont arrivés à Ramat Gan (Israël) le 13 octobre.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
Dans un post sur le réseau social X, elle a indiqué que ce cercueil, escorté par des soldats, avait traversé la frontière israélienne pour se rendre à l'Institut national de médecine légale à Tel Aviv à fin d'identification.
L'armée a demandé au public "d'agir avec sensibilité et d'attendre l'identification officielle, qui sera d'abord communiquée aux familles des otages décédés".
Il s'agit du dixième corps d'otage israélien que le Hamas a remis cette semaine, sur les 28 corps qu'il est tenu de restituer dans le cadre de la première phase du plan de paix pour Gaza.
Lundi 13 octobre, le Hamas a libéré 20 otages israéliens vivants qui étaient détenus depuis deux ans.
Xinhua/VNA/CVN