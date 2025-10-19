Israel

Nétanyahou annonce qu'il sera de nouveau candidat au poste de PM lors des élections de 2026

Le Premier ministre israélien Benjamin Nétanyahou a annoncé samedi 18 octobre qu'il briguerait un nouveau mandat lors des élections législatives de 2026.

Il a fait cette annonce lors d'un entretien accordé à la chaîne israélienne Channel 14, au cours de laquelle on lui a demandé s'il avait l'intention de briguer un nouveau mandat. "Oui", a-t-il répondu.

Lorsqu'on lui a demandé s'il pensait pouvoir gagner, M. Nétanyahou a de nouveau répondu "Oui".

Lors des dernières élections israéliennes en 2022, le parti de M. Nétanyahou, le Likoud (droite), a remporté 32 sièges et il a été recommandé par 64 membres de la Knesset (Parlement israélien), qui compte 120 sièges, pour être habilité à former un gouvernement. M. Nétanyahou a prêté serment en tant que Premier ministre du pays en décembre de la même année et dirige depuis lors une coalition avec l'extrême droite.

M. Nétanyahou fêtera ses 76 ans la semaine prochaine. Il a été Premier ministre d'Israël de 1996 à 1999, puis de 2009 à 2021, avant d'être évincé en juin 2021 par une coalition centriste formée par Yaïr Lapid et Naftali Bennett.

