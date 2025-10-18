Trump exhorte la Russie et l'Ukraine à "s'en arrêter là où elles sont" pour mettre fin au conflit

Le président américain Donald Trump a exhorté, vendredi 17 octobre, la Russie et l'Ukraine à " s'en arrêter là où elles sont " pour mettre fin à leur conflit qui dure depuis plus de trois ans et demi.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Peu après sa rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche, il a dit sur les réseaux sociaux qu'il "suggérait fortement" à la Russie et à l'Ukraine de conclure un accord et de mettre fin au conflit.

"Il est temps d'arrêter les massacres et de conclure un ACCORD !", a écrit M. Trump sur Truth Social. "Assez de sang a été versé, avec des limites de propriété définies par la Guerre et les Tripes". "Ils devraient s'arrêter là où ils sont. Qu'ils revendiquent tous deux la victoire, que l'Histoire décide !", a-t-il ajouté.

Avant sa rencontre avec M. Zelensky, qu'il a qualifiée de "très intéressante et cordiale", Donald Trump a exclu la tenue dans un avenir proche d'un sommet à trois avec la Russie et l'Ukraine et a minimisé la possibilité de fournir des missiles Tomahawk à Kiev.

Un jour plus tôt, il avait eu une longue conversation téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine, qualifiée de "très productive".

Après cet appel, M. Trump avait annoncé qu'il rencontrerait M. Poutine en Hongrie pour de nouvelles discussions sur la fin du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Les deux hommes s'étaient rencontrés en août dans l'État américain de l'Alaska, mais aucun accord n'a été conclu et les négociations en vue d'un cessez-le-feu sont toujours dans l'impasse.

Xinhua/VNA/CVN