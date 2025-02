Nguyên Truong Son, un pionnier de la médecine maritime

Passion, engagement et dévouement total à la recherche et aux soins de santé des populations côtières et des travailleurs de la mer : voilà ce qui définit le parcours du professeur, docteur et médecin du peuple Nguyên Truong Son. Il n’est pas seulement un fondateur de la médecine maritime au Vietnam, mais aussi celui qui l’a portée sur la scène internationale.