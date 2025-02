Du bout des doigts, l’art s’invite sur les claviers

Avec ingéniosité et créativité, Dào Thi Huyên Thu transforme ces simples outils de frappe en de véritables œuvres d’art, répondant ainsi aux attentes des nombreux passionnés de personnalisation.

Au sein de la communauté des passionnés d’informatique, la personnalisation des claviers mécaniques est devenue un véritable phénomène de mode. Ces dernières années, le Vietnam a vu émerger une scène dynamique autour de cette pratique. Dào Thi Huyên Thu, une artiste talentueuse de 29 ans basée à Hanoï, s’est rapidement imposée comme une figure de proue de cette communauté. Ses keycaps en métal, réalisés avec un savoir-faire unique, sont très prisés des amateurs de clavier à la recherche d’objets esthétiques et durables.

L’expression de soi à portée de clic

"Ayant suivi une formation technique, j’ai toujours été fascinée par les mécanismes et les objets fabriqués avec soin. Mon intérêt pour les claviers mécaniques est né de cette passion. Au sein des communautés en ligne, j’ai rapidement remarqué une demande croissante pour des touches personnalisées, mais aussi un manque de produits vraiment uniques, notamment en métal. C’est ce constat qui m'a incitée à me lancer dans cette aventure il y a cinq ans. En combinant mes connaissances techniques et mon sens de l'esthétique, je me suis mise à créer des keycaps en métal, travaillant chaque pièce de manière artisanale pour offrir des produits d'exception", raconte Huyên Thu.

Après avoir maîtrisé les techniques de fabrication de keycaps en métal, la jeune femme a rapidement compris que pour se démarquer, elle devait aller au-delà de la simple production. En s’immergeant dans l’univers des claviers mécaniques, elle a identifié un besoin croissant de personnalisation. C’est ainsi qu’elle a décidé de se consacrer à la création de motifs uniques, répondant aux attentes des amateurs de claviers les plus exigeants.

"La création d’une touche mécanique personnalisée est un véritable travail d’orfèvre. Après avoir conçu le motif, l'artisan réalise un embryon de la touche, soit à la main, soit à l'aide de machines. Vient ensuite la phase la plus délicate : l’examen au microscope. Cet outil permet de détecter les plus petites imperfections et d’affiner les détails avec une précision chirurgicale. Cette étape, qui demande une grande concentration et une excellente vue, est essentielle pour garantir la qualité du produit final. Chaque touche est ainsi unique et le fruit d'un savoir-faire artisanal", explique-t-elle.

Selon la complexité du motif, le délai de réalisation d’une touche personnalisée peut varier d’environ cinq jours à deux mois.

Différents thèmes

"La création de keycaps métalliques personnalisés s’est révélée être un véritable défi technique. J’ai passé près de deux ans à expérimenter différentes méthodes pour assembler le métal et le plastique, en tenant compte des contraintes spécifiques des claviers mécaniques. Grâce aux retours précieux de la communauté, j'ai finalement mis au point un procédé qui garantit à la fois la durabilité et l'esthétique de mes produits", partage la jeune femme.

L’univers créatif de Huyên Thu est aussi vaste que varié. Elle puise son inspiration dans des sources aussi diverses que les animes japonais, les films cultes, les jeux vidéo, les mythologies du monde entier et la culture vietnamienne. De l’Égypte antique avec ses pyramides et ses sphinx aux légendes asiatiques avec leurs dragons et leurs phénix, en passant par les paysages urbains emblématiques, ses créations offrent un voyage à travers les cultures et les époques.

"Passionnée par la culture vietnamienne, je me suis naturellement tournée vers ses symboles les plus emblématiques pour créer mes keycaps. Le tambour de bronze, avec ses lignes épurées et ses motifs complexes, offre un champ d’expression infini. J’aime l’idée de revisiter ce patrimoine culturel en le transposant dans un objet du quotidien, comme un keycap. Chaque pièce est ainsi unique et porte en elle une part de notre histoire".

Huyên Thu privilégie l'argent pour la création de ses objets. Ce métal noble, apprécié pour sa brillance et sa douceur, lui permet de réaliser des motifs complexes et délicats. Sa malléabilité facilite également la mise en forme, offrant ainsi une grande liberté de création.

Artisanat en vogue

Ces touches, entièrement réalisées à la main, sont de véritables œuvres d’art. Chaque pièce est unique et requiert un savoir-faire artisanal exceptionnel. En conséquence, leur prix peut atteindre plusieurs millions de dôngs. Malgré ce coût élevé, la demande ne faiblit pas, tant au Vietnam qu’à l'international. Huyên Thu exporte ses créations vers l’Asie, l’Europe et l’Amérique, séduisant une clientèle de passionnés à la recherche d’objets d’exception.

Nguyên Tuân Tùng, un client fidèle de la boutique Nami Space, témoigne : "J’ai été immédiatement séduit par la qualité et la précision des détails de ces touches. C’est un véritable plaisir de pouvoir personnaliser son clavier avec des pièces aussi uniques".

Grâce à son talent et à sa créativité, Huyên Thu a su transformer un simple accessoire de clavier en véritable objet de collection. Ses créations, aux motifs originaux et inspirants, ont rapidement séduit les jeunes, qui y voient une expression de leur personnalité. Au-delà de la simple esthétique, Huyên Thu encourage les jeunes à cultiver leur passion et à explorer de nouveaux horizons.

Comme elle le confie : "Je suis très touchée par l’accueil chaleureux que réserve le public à mes créations. Les retours positifs sont une immense source de motivation. J’espère pouvoir transmettre ma passion à d’autres et les encourager à exprimer leur créativité à travers des projets personnels".

Texte et photos : Quê Anh/CVN