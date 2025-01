La nouvelle muse de la chanson française

Avec une fraîcheur et un talent indéniable, Thùy Dung réinterprète les grands standards de la chanson française. Sa voix suave et ses choix artistiques audacieux lui permettent de toucher un public toujours plus large au Vietnam.

Photo : NVCC/CVN

Née en 1992 dans la province de Quang Binh (Centre), Nguyên Thi Thùy Dung se prend très tôt de passion pour la musique. Après une formation rigoureuse à l’Académie de musique de Huê, où elle étudie le chant, elle explore plusieurs genres musicaux avant de se consacrer au répertoire français.

Ces chansons, empreintes de poésie et d’émotions profondes, captivent immédiatement la jeune artiste, qui transcende les barrières linguistiques pour partager ces trésors musicaux avec un large public.

Dès ses débuts, Thùy Dung se consacre à raviver les classiques français, interprétant des titres emblématiques tels que Le géant de papier (Lạc mất mùa xuân) ou Viens m’embrasser (Lại gần hôn em). Sa voix cristalline et son authenticité touchent aussi bien les mélomanes vietnamiens que les amateurs de musique internationale. Ce style sincère lui vaut le surnom de “muse de la chanson française de la nouvelle génération”.

“J’ai découvert dans la musique française une richesse émotionnelle et une sincérité qui résonnent profondément en moi”, confie-t-elle.

Pour Thùy Dung, ces chansons ne sont pas de simples œuvres à interpréter, mais des histoires à raconter et des ponts entre les cultures. “Bien que la chanson française ne soit pas toujours au premier plan, elle conserve une beauté intemporelle et une place unique dans le cœur des amateurs de raffinement et de romantisme”, ajoute-t-elle.

Une présence remarquée

À une époque où la musique évolue rapidement, avec des tendances souvent éphémères, Thùy Dung choisit de rester fidèle à son art. Bien que les chansons françaises soient parfois reléguées à l’arrière-plan, elles continuent d’occuper une place spéciale dans le cœur des amateurs de romantisme et de raffinement. Son succès prouve que ce répertoire peut encore captiver les jeunes générations.

Grâce à des plateformes numériques comme TikTok et YouTube, elle touche un public élargi. Ses vidéos, qui cumulent des millions de vues, démontrent que la musique transcende les modes et le temps.

Ses fans, séduits par sa voix pure et sa sincérité, lui adressent des éloges constants. Toutefois, certains critiques jugent son style trop prudent et manquant de modernité. Face à ces remarques, Thùy Dung répond : “Chaque artiste a son propre cheminement. Je préfère miser sur l’authenticité et la profondeur plutôt que sur des effets de mode éphémères. Je veux que chaque chanson soit ressentie et appréciée pour sa sincérité”.

Une année charnière

Photo : CTV/CVN

L’année 2024 a marqué un tournant pour Thùy Dung, avec des prestations mémorables sur des scènes prestigieuses à Hanoï, à Hô Chi Minh et à l’étranger. Parmi les réalisations marquantes, sa collaboration avec le compositeur Duc Tri lors de la série de concerts “Musique de salon : Célébration autour d’un verre de vin” est particulièrement notable.

Le 28 décembre 2024, au théâtre de Hô Guom, elle a interprété des classiques français, dont Muộn màng là từ lúc (C’est déjà trop tard), dans une version modernisée. Saluée par le public et les critiques, cette performance est sublimée par les arrangements de Duc Tri et l’accompagnement d’un orchestre symphonique. Le compositeur exprime son admiration pour Thùy Dung, espérant que ses interprétations contribueront à faire découvrir la musique vietnamienne à l’international.

Pour la chanteuse, la musique est bien plus qu’une carrière : c’est une quête personnelle et un moyen de se connecter profondément avec son public. “Chaque chanson est comme une lettre que j’écris avec mon cœur”, partage-t-elle. Cette relation intime avec son art se reflète dans chacune de ses performances, où elle transmet des émotions sincères et puissantes.

Photo : CTV/CVN

“Je veux que ma musique soit un pont qui relie les générations et guérisse les âmes”, ajoute-t-elle. Cette philosophie guide ses projets futurs, notamment des spectacles mêlant chanson française et vietnamienne, et sa participation à des émissions culturelles pour se rapprocher encore davantage de ses admirateurs.

Ambassadrice de la chanson française au Vietnam, Thùy Dung prouve que l’art, lorsqu’il est sincère, peut transcender les frontières et les époques. Restant fidèle à son style tout en explorant de nouveaux horizons, elle incarne une artiste complète, porteuse d’espoir pour la préservation et le renouveau d’un répertoire musical riche en histoire.

Avec sa voix douce et son engagement passionné, cette jeune chanteuse continue d’inspirer et de séduire, laissant une empreinte indélébile dans le monde de la musique franco-vietnamienne.

Dan Thanh/CVN