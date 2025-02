Journée des médecins du Vietnam : dévouement des "soldats en blouse blanche"

Il y a 70 ans, le 27 février 1955, le Président Hô Chi Minh écrivait une lettre à la Conférence nationale du personnel médical, encourageant les médecins vietnamiens à suivre la maxime : "Un médecin honnête doit être comme une mère miséricordieuse", à s'efforcer d’édifier un système médical fondé sur la devise "Science - Nationalité - Masse", à servir la cause révolutionnaire et à veiller sur la santé du peuple. Depuis lors, cette date est devenue la Journée traditionnelle du secteur.

Photos : VNA/CVN

Le secteur de la santé a réalisé des progrès importants et considérables. Le réseau de soins de santé préventifs, la construction de centres médicaux locaux, la production et l’approvisionnement pharmaceutiques ; le système de politique financière, l’assurance-santé, le contingent de médecins… se sont développés de manière constante.

En plus de 30 ans de mise en œuvre des efforts de prévention et de contrôle des épidémies, le Vietnam a développé sa capacité à surveiller, détecter, diagnostiquer et répondre aux épidémies rapidement et efficacement. Grâce à cela, de nombreuses épidémies dangereuses ont été contrôlées et éliminées, telles que la variole, la polio, le tétanos néonatal, la peste...

De nombreuses épidémies telles que la dengue, l'encéphalite virale ou la tuberculose ont été contrôlées, limitant les taux de maladie et de mortalité. Dans le même temps, le Vietnam est l’un des premiers pays à avoir réussi à contrôler le SRAS, la grippe A/H5N1 et la grippe A/H1N1 ; et a également réussi à empêcher l'entrée de certaines nouvelles maladies dangereuses telles que grippe A/H7N9, Ebola, MERS-CoV...

Photos : VNA/CVN

Fondée en 2009, l'Association des jeunes médecins du Vietnam joue un rôle essentiel dans le soin de santé de la population. Avec leur jeunesse, leur enthousiasme et leur esprit de volontariat, ces jeunes professionnels ont mis en œuvre, ces dernières années, de nombreuses actions en faveur de la communauté, en particulier dans les zones reculées et insulaires.

Photo : VNA/CVN

Dès les premiers jours de la nouvelle année 2025, les jeunes médecins de l'Association des jeunes médecins du Vietnam, en collaboration avec le Club des jeunes médecins des hôpitaux K de Hanoï, Bach Mai et de l'Amitié, ont lancé un programme de volontariat offrant des examens médicaux gratuits à 1.000 personnes dans la province septentrionale de Hung Yên. Ils ont réalisé des examens généraux et spécialisés, des radiographies, des tests de dépistage du diabète et d’urée sanguine, ainsi que des contrôles cardiologiques et de la tension artérielle, entre autres. De plus, ils ont prodigué des conseils pour reconnaître et traiter les maladies chroniques.

Les jeunes médecins ont également distribué gratuitement des médicaments aux familles méritantes, aux bénéficiaires de politiques préférentielles et aux foyers en difficulté.

Dans le cadre du programme "Printemps bénévole - Têt de l'humanité", ces professionnels de santé ont mené des consultations gratuites et distribué des médicaments ainsi que des cadeaux aux habitants défavorisés de la commune de Chu Kbô, dans le district de Krông Buk, province de Dak Lak, sur les Hauts Plateaux du Centre. Ce programme a également permis de financer dix opérations cardiaques pour des enfants et cinquante interventions chirurgicales de la cataracte.

Les actions de bénévolat en faveur de la communauté sont menées de manière continue. Depuis plusieurs années, le programme "Voyage des jeunes médecins suivant les enseignements de l'Oncle Hô" se déroule souvent le 19 mai, jour anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh. Ces initiatives contribuent ainsi activement à la protection, aux soins et à l'amélioration de la santé du peuple vietnamien.

Selon le secrétaire général de l'Association des jeunes médecins du Vietnam, Nguyên Huu Tu, rien qu'en 2024, le programme Itinéraire des jeunes médecins suivant les enseignements de l'Oncle Hô a mobilisé plus de 21.000 jeunes médecins issus d'hôpitaux de tous niveaux, du ressort central au niveau local, pour mener des consultations médicales, en présentiel comme en ligne, à travers tout le pays. Des millions d’habitants ont ainsi bénéficié de ces visites médicales, et un million de personnes ont pu être dépistées grâce à l’intelligence artificielle. Par ailleurs, près de 3.000 habitants, patients et enfants en difficulté ont reçu un soutien financier ou une assistance médicale gratuite.

Chaque année, ces jeunes médecins effectuent des visites médicales et distribuent gratuitement des médicaments à des millions de personnes. Ils se mobilisent aussi lors de catastrophes naturelles, comme ce fut le cas après le passage du typhon Yagi en septembre 2024, en apportant médicaments et équipements sanitaires aux sinistrés des provinces touchées.

Photos : VNA/CVN

En outre, ils s’investissent dans de nombreuses autres actions bénévoles, telles que dons de médicaments, de biens de première nécessité et de repas aux habitants en difficulté ; campagnes de don de sang, ainsi que consultations en nutrition, entre autres.

Le Dr Hà Anh Duc, président de l'Association des jeunes médecins du Vietnam, a déclaré : "Actuellement, l'association compte plus de 90.000 membres à travers le pays et contribue activement à la prise en charge et à l'amélioration de la santé de la population. Les jeunes médecins n'hésitent pas à surmonter les difficultés, mettant leur énergie et leur enthousiasme au service de la communauté, avec un esprit dynamique et un profond engagement bénévole, notamment dans les régions reculées, les zones frontalières et insulaires".

Aujourd’hui, les jeunes médecins renforcent l’application de l’intelligence artificielle (IA) dans leurs pratiques médicales, notamment pour le diagnostic précoce, le dépistage et la détection des maladies. Pendant la pandémie de COVID-19, la mise en place de solutions de tests mobiles par l’association dans plusieurs villes et provinces a grandement contribué à l’endiguement de l’épidémie.

L'association est également pionnière dans l’application de l’IA avec son programme "Transformation numérique pour la santé pulmonaire", qui vise à dépister les cancers du poumon et autres maladies pulmonaires à l’échelle nationale. Ce programme a permis de réaliser des examens pour plus de 50.000 habitants aux quatre coins du pays et d’aider plus de 2 millions de personnes à accéder à des informations sur ces pathologies. Il a également mobilisé de nombreux médecins bénévoles pour des consultations et des conseils médicaux, tout en favorisant la constitution d’un Réseau d'innovation en santé.

Par ailleurs, l’Association des jeunes médecins du Vietnam joue un rôle clé dans la formation et la recherche scientifique. Ses membres s’investissent activement dans la recherche médicale, contribuant ainsi de manière significative au développement du système de santé national. De nombreuses initiatives et études menées par de jeunes médecins ont abouti à des avancées concrètes dans la protection, les soins et l'amélioration de la santé publique. Au fil des années, plusieurs de ces praticiens ont été reconnus comme des figures exemplaires de la jeunesse vietnamienne.

Hoàng Phuong/CVN