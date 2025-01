Nées sous le signe du Serpent

À l’occasion de la Nouvelle Année du Serpent, rencontrons quatre grandes figures vietnamiennes dans le monde des affaires, artistique et sportif nées sous ce signe ! Des personnalités fortes et inspirantes.

L’entrepreneuse Mai Kiêu Liên, parmi les 100 femmes les plus influentes d’Asie

Mai Kiêu Liên, Pdg de la Société par actions de produits laitiers du Vietnam (Vinamilk), est honorée par le magazine Fortune sur la liste des femmes les plus puissantes d’Asie cette année.

Elle est née en 1953 à Paris. En 1957, sa famille, composée d’intel-lectuels patriotes et originaire de la province de Hâu Giang (Sud), est retournée au Vietnam. Après avoir été envoyée en ex-Union soviétique pour étudier la transformation du lait, elle est devenue ingénieur au sein de la Compagnie de lait et de café du Sud, prédécesseur de Vinamilk.

Depuis décembre 1992, elle occupe le poste de Pdg. En 15 ans, sous sa direction, la plus grande entreprise laitière du Vietnam a développé un réseau de 13 fermes aux standards internationaux, d’un cheptel de plus de 160.000 vaches, produisant plus d’un million de litres de lait par jour. L’entreprise fournit actuellement 250 types de produits et les exporte vers 60 pays et territoires.

Pour ses grandes contributions au développement des entreprises, de l’industrie laitière et du pays, Mai Kiêu Liên a été honorée de nombreux titres honorifiques du Parti et de l’État comme Héros du Travail de la période de Renouveau (2005), Ordres du Travail de première et deuxième classes en 2006 et 2001.

L’actrice Hông Ánh et l’histoire de Kiêu

La pièce Duoi bóng giai nhân (À l’ombre de la belle jeune fille), réalisée par le théâtre de l’Institut d’échanges culturels avec la France (IDECAF) à Hô Chi Minh-Ville, est écrite et mise en scène par l’artiste Quang Thao. En plus nombreux artistes célèbres de la mégapole du Sud comme Thanh Thúy, Hoàng Trinh, les “Artistes Émérites” My Duyên, Bach Long et Ðai Nghia, ce spectacle bénéficie également de la présence de l’artiste Hông Anh. Elle endosse le rôle principal, Thúy Kiêu, et apparaît dans 11 des 14 scènes.

“J’ai joué tous types de rôles dans différents théâtres de Saigon. Cependant, l’IDECAF m’a toujours fait l’impression d’une maison artistique familière”, a confié l’actrice Hông Ánh.

“J’ai invité pas mal d’acteurs aux auditions pour le rôle de Thúy Kiêu. J’ai parfois eu envie d’arrêter ce projet tant je peinais à trouver une comédienne capable d’incarner ce rôle, jusqu’à ce que Hông Ánh passe le casting. Ensuite, nous avons travaillé pendant un mois au rythme intense de 09h00 à 22h30 chaque jour”, a précisé le metteur en scène Quang Thao, lors de la conférence de presse de présentation du projet, le 31 octobre dernier à Hô Chi Minh-Ville.

Née en 1977, Hông Ánh a débuté sa carrière par la danse. En 2000, elle remporte le prix de la meilleure actrice dans un second rôle au 45e Festival du film Asie-Pacifique. En 2004, elle joue pour la première fois dans le film historique Luc Vân Tiên dans le rôle de Kiêu Nguyêt Nga. En tant que réalisatrice, elle s’est imposée avec le film Dao cua dân ngu cu (L’Île des résidents), une œuvre qui a remporté trois prix majeurs au Festival du film de l’ASEAN 2017.

Nguyên Thi Huong, la reine du canoë

Depuis son entrée dans la communauté sportive, la canoéiste Nguyên Thi Huong a stupéfié beaucoup de monde par son talent et impressionné par ses accomplissements. L’athlète vient de marquer un nouveau coup d’éclat en obtenant le tout premier billet olympique du Vietnam en canoë pour les JO de Paris. “Honnêtement, je me concentrais seulement sur la meilleure façon de pagayer en suivant les instructions de mes entraîneurs”, a déclaré Nguyên Thi Huong.

Et d’ajouter : “Quand j’ai franchi la ligne d’arrivée et appris que j’avais obtenu un billet pour les Jeux olympiques, j’étais à la fois heureuse et surprise. En fait, je rêvais de cette qualification, mais je ne pensais pas y arriver car mes rivales étaient très fortes, et les canoéistes vietnamiennes n’avaient jamais accompli cela auparavant”.

Née en 2001, la canoéiste Nguyên Thi Huong a initialement pratiqué la lutte dans sa province natale de Vinh Phúc (Nord). Après trois ans, son équipe a été dissoute, la laissant totalement désemparée. Mais cela s’est avéré être un tournant clé dans sa carrière sportive : trois ans plus tard, elle est devenue l’une des meilleures athlètes vietnamiennes avec des réalisations remarquables.

En rejoignant sa nouvelle équipe, elle a dû relever de nombreux défis. Sa petite taille et la longueur de ses bras constituent des désavantages pour le canoë, et elle ne savait même pas nager, une compétence pourtant essentielle pour ce sport.

La discrète canoéiste a fait parler d’elle pour la première fois lors des 31es Jeux d’Asie du Sud-Est, en remportant cinq médailles d’or dans les catégories individuelles, par équipe et en duo, et ce dès ses débuts en compétition ! Ce fut le meilleur résultat international du Vietnam, et Nguyên Thi Huong est devenue la canoéiste la plus titrée du pays.

Un an plus tard, lors des 32es Jeux d’Asie du Sud-Est, elle a de nouveau surpris en remportant trois médailles d’or en courses de bateaux-dragons. Elle est devenue la meilleure athlète du Vietnam lors de ces jeux régionaux et a reçu l’Ordre du travail de deuxième classe du président de la République.

Décryptage du succès de la chanteuse Toc Tiên

Une attitude humble, un comportement amical, des histoires racontées à travers une musique humaniste... voilà ce qui permet à Toc Tiên de maintenir sa place parmi les stars de premier rang.

Née en 1989 à Hô Chi Minh-Ville dans une famille aisée et intellectuelle, Toc Tiên a commencé sa carrière de chanteuse dès son adolescence. Dès l’âge de 13 ans, elle se produisait à travers le Vietnam. Possédant une voix variée et moderne, Toc Tiên est capable de s’adapter facilement à différents genres et styles musicaux.

Sa collaboration avec Hoàng Touliver, “sorcier” de l’arrangement musical, a marqué une transformation dans sa musique et son image, la rendant plus féminine, sexy et douce. Son travail artistique aborde des thématiques comme le féminisme et la lutte contre la violence domestique.

Toc Tiên s’efforce également de travailler sa voix pour répondre aux attentes des générations Y et Z. En plus de l’apprentissage de la danse pour devenir une artiste polyvalente sur scène, elle explore et expérimente des styles musicaux contemporains comme le Trap, l’EDM et le R&B afin de rester en phase avec les dernières tendances contemporaines et de toucher le jeune public. Cette transformation est complète, touchant aussi bien sa voix, sa manière de chanter, son style de performance que son image.

Tóc Tiên a reçu plusieurs nominations et distinctions, parmi lesquelles : Prix de la musique Công hiên (Contributions), Prix Làn Sóng Xanh (Vague bleue), Prix Zing Music Awards et Prix Yan Vpop 20 Awards. Actuellement, Toc Tiên compte parmi les chanteuses ayant le plus grand nombre de fans au Vietnam.

