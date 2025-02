Journée des médecins vietnamiens : dignes de la confiance du Parti, de l'État et du peuple

Après 70 ans de construction et de développement, le secteur de la santé vietnamien a accompli des progrès considérables, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, répondant ainsi à la demande croissante de soins, d'examens et de traitements médicaux de la population. Malgré les défis persistants, les médecins demeurent déterminés à prodiguer des soins empreints de dévouement, méritant la confiance et l'estime du Parti, de l'État et du peuple.