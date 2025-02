Le président de l’AN exhorte à garantir l’accès de tous aux services médicaux

Le président de l’Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a affirmé qu’au cours des 70 dernières années, des générations de médecins et l’ensemble du secteur de la santé ont déployé de grands efforts et se sont développés sur tous les plans.

>> Faciliter l’accès aux soins en échelonnant les paiements

>> Le président Luong Cuong rencontre des personnes exemplaires du secteur de la santé

>> Journée des médecins du Vietnam : dévouement des "soldats en blouse blanche"

>> Journée des médecins vietnamiens : dignes de la confiance du Parti, de l'État et du peuple

Photo : VNA/CVN

Trân Thanh Mân a fait ces remarques lors d’une cérémonie de célébration du 70e anniversaire de la Journée des médecins vietnamiens (27 février 1955-2025) sur le thème "Épopée des soldats en blouse blanche", organisée mercredi 26 février à Hanoï.

Il a chaleureusement salué et apprécié les efforts, les sacrifices et les contributions du personnel médical et du secteur de la santé au cours des dernières années derniers temps. Les médecins, où qu’ils se trouvent, quel que soit le poste qu’ils occupent, suit toujours les enseignement du bien-aimé président Hô Chi Minh : "Le gouvernement vous confie la tâche de traiter les maladies et de soigner nos compatriotes… Nos cadres doivent aimer et soigner les malades comme s’ils soignaient leurs frères et sœurs de sang…", a-t-il déclaré.

Le président de l’Assemblée nationale a indiqué que le Parti et l’État considèrent toujours la protection, le soin et l’amélioration de la santé de la population comme l’une des tâches importantes et prioritaires qui sont en train d’être pleinement et institutionnalisée, favorisant le développement vigoureux du secteur de la santé dans la nouvelle période.

Il a demandé au secteur de la santé de continuer à se concentrer sur la mise en œuvre des options et résolutions du Parti et des lois et politiques de l’État sur la protection, les soins et l’amélioration de la santé de la population, en particulier les 12 tâches clés fixées par le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, dans son discours du du 24 février 2025 lors de sa séance de travail avec le ministère de la Santé.

Photo : VNA/CVN

Il faut s’efforcer de construire un système de santé vietnamien scientifique, national et populaire; garantir à tous l’accès aux services médicaux qui sont les plus proches, avec la meilleure qualité, a-t-il indiqué.

Le plus haut législateur s’est déclaré convaincu que le contingent de médecins, cadres sanitaires et employés du secteur de la santé de continuer de s’unir, de travailler de manière créative et d’accomplir de nouvelles réalisations, d’être digne de on sacerdoce : "Les médecins doivent être doux comme une mère".

S’exprimant lors de la cérémonie, la ministre de la Santé Dào Hông Lan s’est engagée à ce que le secteur de la santé promouvra ses traditions glorieuses, continuera à innover et à se développer de manière globale ; à améliorer la qualité professionnelle et l’éthique médicale pour mieux s’occuper de la santé du peuple.

Le secteur de la santé s’engage à améliorer la capacité des soins de santé de base, à continuer à s’unir pour garantir la protection, les soins et l’amélioration de la santé du peuple, contribuant à l’aspiration de la nation à s’élever dans la nouvelle ère, a-t-elle indiqué.

VNA/CVN