Les montures de lunettes vietnamiennes uniques faites à la main

À partir de matériaux naturels comme le bois, le bambou et la corne, Trân Xuân Hiên transforme, grâce à son talent, ces éléments bruts en montures de lunettes artisanales d’une grande beauté et d’une valeur inestimable.

>> L’artisanat de l’argent chez les Nùng de Hà Giang

>> Nguyên Công Đat, gardien de la tradition de la gravure sur bois à Thanh Liêu

>> L'artisanat vietnamien : un trésor à exporter

Dans une petite boutique de l’arrondissement de Hoàng Mai, à Hanoï, il se consacre à la création de pièces uniques, alliant savoir-faire traditionnel et design moderne. Né en 1986 dans le village artisanal de Châu Can, réputé pour ses travaux de maroquinerie et de menuiserie (district de Phu Xuyên, Hanoï), Trân Xuân Hiên a grandi dans un environnement imprégné de l’artisanat, développant dès son plus jeune âge une passion pour ce domaine.

Après avoir obtenu un diplôme en design graphique à l’Université Văn Lang, à Hô Chi Minh-Ville, il a intégré une entreprise japonaise basée à Bình Dương, dirigée par un certain Shigeru, où il concevait des montures de lunettes. "Je travaillais directement à l’usine avec les ouvriers pour développer des designs adaptés. Mais un incendie a détruit l’usine, contraignant l’entreprise à fermer. Monsieur Shigeru est retourné au Japon, et je suis rentré à Hanoï pour poursuivre une carrière dans le design. Cependant, l’image des lunettes et l’inspiration de Monsieur Shigeru sont restées gravées dans mon esprit", se souvient Trân Xuân Hiên.

C’est ainsi que l’idée de concevoir des montures de lunettes en bois, sous la marque Shigeru, a vu le jour, mêlant respect des traditions artisanales et recherche d’innovation.

Rêve d’enfance

Élevé dans un village artisanal à Phú Xuyên, Trân Xuân Hiên nourrissait depuis l’enfance le rêve de posséder des lunettes en bois, un désir qui l’a naturellement conduit à choisir ce matériau pour ses premières créations. Par la suite, il s’est aventuré à travailler d’autres matières comme la corne de buffle et le bambou. Chaque matériau, avec ses spécificités et ses défis, a nécessité des mois d’apprentissage pour les transformer en montures élégantes et durables.

"En 2017, j’ai investi toutes mes économies pour produire mes premières montures artisanales en bois, raconte-t-il. Venant d’un village réputé pour la maroquinerie et la menuiserie, j’ai sollicité l’aide des artisans locaux pour m’approvisionner en matériaux. Malheureusement, mes débuts ont été un échec. Cependant, je n’ai pas abandonné. Un an plus tard, j’ai repris la fabrication des montures et je continue depuis".

Ses premières réalisations, bien que rudimentaires et encore imparfaites, ont reçu un accueil chaleureux de ses amis, ce qui l’a encouragé à persévérer.

La conception d’une monture de lunettes artisanale implique plusieurs étapes complexes : trouver une idée, sélectionner les matériaux, prendre des mesures, dessiner les modèles personnalisés pour les clients, puis passer à la fabrication. Si une partie du processus bénéficie de l’aide de machines, la majorité des étapes repose sur un travail manuel méticuleux.

Pour Dô Van Anh, également artisan de montures, l’étape la plus exigeante est la création de la forme de la monture. Comparées aux armatures en plastique, les montures en matériaux naturels comme la corne présentent des défis spécifiques. La corne, par exemple, est fragile et sujette à des fissures, surtout sur les bords, nécessitant une attention extrême à chaque étape de la fabrication.

Ces défis témoignent de la patience et du savoir-faire nécessaires pour transformer des matériaux bruts en accessoires uniques, porteurs d’élégance et de tradition artisanale.

Une marque unique

Les montures de la marque Shigeru, conçues par Trân Xuân Hiên dans son atelier, rencontrent aujourd’hui un vif succès.

"Cette année, je travaille sur des montures de lunettes laquées, entièrement réalisées à la main", partage Xuân Hiên. "Mon intérêt pour la peinture et mes visites fréquentes d’expositions m’ont inspiré à intégrer la technique de la laque à mes créations. Après des recherches approfondies et des échanges avec des experts en laque, j’ai pu adapter cette technique aux montures. Mes premiers modèles laqués ont été bien accueillis, ce qui m’encourage à continuer dans cette voie".

Ce qui distingue les montures Shigeru, c’est leur design unique, ainsi que la possibilité de les personnaliser. Xuân Hiên propose un service de prise de mesures précises du visage, garantissant que chaque paire de lunettes est unique et parfaitement adaptée à son porteur.

Le choix des matériaux renforce également l’attrait de ses créations. Hiên privilégie les matériaux naturels, évitant les plastiques industriels non recyclables souvent utilisés dans l’industrie. "Les motifs et les couleurs des matériaux naturels offrent une diversité et une authenticité que les pigments artificiels ne peuvent égaler", souligne-t-il. En optant pour des matériaux respectueux de l’environnement et recyclables, il s’inscrit dans une démarche durable et écoresponsable.

"Je fabrique principalement mes montures sur commande, mais je propose aussi des échantillons que les clients peuvent essayer en boutique", explique-t-il. Une monture standard nécessite généralement une à deux semaines de travail, tandis que les modèles sophistiqués peuvent demander jusqu’à un mois. Pour les montures laquées, le processus est encore plus long, s’étalant sur environ trois mois.

Plutôt que de suivre les tendances ou de produire en masse, Xuân Hiên a choisi de se démarquer en devenant un pionnier dans la création de montures multi-matériaux faites à la main à Hanoï. Il propose chaque mois entre 35 et 40 montures, réparties entre une gamme classique et une ligne "signature". Cette dernière, caractérisée par des modèles uniques signés de la marque Shigeru, atteint des prix de plusieurs millions de dôngs.

Le jeune artisan nourrit l'espoir que Shigeru s'imposera sur le marché national et sera reconnu comme une marque vietnamienne de qualité à l'international.

Texte et photos : Quê Anh/CVN