Un jeune Docteur révolutionne la lutte contre le cancer

Le D r . Nguyên Phuoc Vinh, vice-doyen de la Faculté de pharmacie à l’Université des sciences de la santé, relevant de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, est à l’origine de recherches novatrices dans le domaine de la technologie pharmaceutique et médicale.

Photo : CTV/CVN

"Mon orientation en recherche repose sur l’idée d’être un pionnier qui ose penser et agir dans le domaine des technologies médicales et pharmaceutiques, en explorant des solutions innovantes pour développer des produits de santé aux caractéristiques uniques du Vietnam", explique le Dr. Nguyên Phuoc Vinh, âgé de 30 ans.

Originaire du bourg de Sông Câu, dans la province de Phu Yên (Centre), ce jeune chercheur a nourri sa passion pour la science de la santé en intégrant le programme francophone de la Faculté de pharmacie à l’Université de médecine et de pharmacie de Hô Chi Minh-Ville, soutenu par l’Agence universitaire de la Francophonie.

Diplômé en 2017, il a obtenu une bourse d’excellence de l’ambassade de France au Vietnam pour poursuivre un master 2 en pharmacie à l’Université Paris-Sud (aujourd’hui Université Paris-Saclay). Son mémoire, réalisé à l’Université de Bordeaux, portait sur "Les solutions au problème de la résistance aux antibiotiques grâce à la thérapie génique et la nanotechnologie". Ce travail lui a permis de décrocher un brevet international et de publier deux articles dans des revues scientifiques de premier plan.

Après avoir terminé son master en août 2018, Nguyên Phuoc Vinh a reçu une offre alléchante d’un grand groupe pharmaceutique français pour un poste de gestionnaire de production. Cependant, il a choisi de poursuivre un doctorat à l’Université de Tours, bénéfi-ciant d’une bourse du ministère français de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Sa thèse portait sur le développement de solutions aux résistances aux médicaments anticancéreux, en combinant la thérapie génique et la nanotechnologie.

Solutions pour le traitement du cancer

Selon le Dr. Vinh, les patients vietnamiens font face à de nombreux défis : accès limité aux médicaments anticancéreux de nouvelle génération, contraintes financières et options de traitement insuffisantes. Ces obstacles motivent des chercheurs comme lui à accélérer les recherches locales et à développer des solutions adaptées aux besoins nationaux.

Parmi ses contributions majeures figure le développement d’un système de thérapie ciblée basé sur des nanoparticules, destiné à traiter les cancers liés à une surexpression de la protéine EGFR. Cette technologie vise à améliorer l’efficacité des traitements tout en surmontant les résistances aux médicaments.

Face à l’augmentation alarmante des cas de cancer, cette maladie demeure l’une des principales causes de mortalité mondiale. Bien que la chimiothérapie soit largement utilisée, elle engendre souvent des effets secondaires graves et une résistance accrue, particulièrement dans les pays en développement comme le Vietnam.

Le jeune Docteur a conçu un système innovant de nanoparticules intégrant la thérapie génique. En synergie avec le cisplatine, un médicament chimiothérapeutique, ce système cible les cancers du sein triple négatif et les cancers pulmonaires à petites cellules. Grâce à une optimisation précise, il a permis de réduire de 50% la dose nécessaire de cisplatine, tout en ciblant spécifiquement les cellules cancéreuses. De surcroît, l’utilisation de la médecine nucléaire pour un suivi non invasif a confirmé la faisabilité de cette approche.

Photo : CTV/CVN

Ces travaux de pointe ont été publiés dans cinq revues scientifiques classées Q1 par Scopus/SCIE et ont valu au Dr. Vinh le prix d’excellence en pharmacotechnie décerné en 2022 par l’Académie nationale de pharmacie de France.

Un Professeur avait un jour inspiré le Dr. Nguyên Phuoc Vinh avec ces mots : "Si vous osez rêver, vous avez déjà accompli 50% de votre rêve". Cette pensée l’accompagne toujours dans son parcours.

Contributions notables

Après avoir réalisé son rêve d’explorer de nouveaux horizons, il aspire désormais à repousser les frontières de la connaissance et à développer des modèles novateurs pour faire progresser à la fois les technologies médicales et pharmaceutiques et l’éducation en sciences de la santé.

Grâce à sa détermination et à ses réalisations, le Dr. Vinh a apporté des contributions notables au secteur de la santé au Vietnam. Actuellement, son équipe se concentre sur des solutions pour surmonter les résistances aux médicaments, un enjeu majeur pour les patients vietnamiens. Parallèlement, ils travaillent au développement de produits de santé à partir de plantes médicinales naturelles, particulièrement celles endémi-ques des régions situées au sud de la chaîne de montagnes Bach Ma dans le Centre du Vietnam.

"En élaborant des médicaments biologiques et des génériques sous des formes galéniques avancées, nous espérons contribuer à la Stratégie de développement de l’industrie pharmaceutique vietnamienne jusqu’en 2030, avec une vision pour 2045, approuvée par le gouvernement", affirme le jeune chercheur. Cette stratégie vise à garantir l’accès aux médicaments pour les citoyens, à renforcer l’autonomie nationale en production pharmaceutique et à créer des produits de marque en valorisant les ressources locales.

Sur le plan éducatif, le Dr. Vinh est impliqué depuis 2022 dans le projet IMPACT-MED, qui se concentre sur l’innovation pédagogique en sciences de la santé. Ce projet lui a permis d’acquérir des compétences essentielles en conception de programmes, pédagogie et évaluation active, renforçant ainsi son engagement envers l’amélioration de l’enseignement dans ce domaine.

Réalisations remarquables

Le Dr. Nguyên Phuoc Vinh a été maintes fois récompensé pour ses contributions exceptionnelles au domaine des sciences et de la santé. Parmi ses distinctions les plus notables, il faut citer le prestigieux Prix de la science et de la technologie Qua Câu Vàng (Globe d’Or), décerné par le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste de Hô Chi Minh l’an passé, ainsi que le titre de ”Jeune citoyen exemplaire de Hô Chi Minh-Ville”.

Il a aussi vu attribué le Prix d’excellence en pharmacotechnie par l’Académie nationale de pharmacie de France en 2022. La même année, il a également remporté le Premier Prix lors de la Conférence scientifique et technologique de la jeunesse dans le secteur médical, confirmant ainsi son rôle de leader dans l’innovation et la recherche pharmaceutique.

Chercheur prolifique, il est détenteur d’un brevet d’invention international et a publié un total de 14 articles scientifiques, dont neuf dans des revues internationales de catégorie Q1. Il est l’auteur principal de sept de ces articles et co-auteur d’un article de catégorie Q2. Sur le plan national, il a également contribué en tant que co-auteur à quatre articles dans des revues scientifiques vietnamiennes.

Thao Nguyên/CVN