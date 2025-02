Nguyên Duc Kiên, l'étoile montante du piano mondial

Photo : CTV/CVN

Organisé par l’Académie des beaux-arts de Fujairah, le Concours inter-national de piano de Fujairah, un événement de renommée mondiale, constitue une scène d’exception où de jeunes pianistes prodiges peuvent démontrer leur virtuosité et s’enrichir d’échanges culturels stimulants. Lors de sa dernière édition, qui s’est tenue fin janvier, le Vietnam était représenté par cinq jeunes pianistes répartis en quatre catégories d’âge (8-10 ans, 11-13 ans, 14-17 ans et 18 ans et plus). Avec trois prix remportés, le Vietnam s’est distingué parmi les rares pays ayant obtenu plusieurs récompenses.

En particulier, Nguyên Duc Kiên a brillé dans la catégorie des 14-17 ans en décrochant le premier prix grâce à son talent exceptionnel et à une interprétation marquante, qui a su captiver le jury. Sa victoire est d’autant plus remarquable qu’il a surpassé 24 autres concurrents de haut niveau, originaires de plus de dix pays, dont la Russie, la Chine, la France et les États-Unis, des nations reconnues pour leur excellence dans le domaine de la musique classique.

Avant cette performance exceptionnelle à Fujairah, Nguyên Duc Kiên s’était déjà distingué en remportant de nombreux prix lors de prestigieux concours de piano, tant nationaux qu’internationaux. Parmi ses distinctions les plus notables, on peut citer : le Prix spécial du Concours international de piano pour jeunes talents aux États-Unis en 2018, le premier prix du Concours de piano de l’ASEAN en Chine en 2019 (catégorie professionnelle 13-17 ans), un diplôme d’honneur pour sa qualification en finale du Concours international de piano Rachmaninoff pour jeunes pianistes à Veliky Novgorod, en Russie, en 2023 ; ainsi que le deuxième prix (catégorie B) de la discipline piano au concours “Musique d’automne”, organisé par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme du Vietnam en 2023 à Hanoï.

Entre talent inné et travail acharné

Le succès de Duc Kiên n’est pas le fruit du hasard, mais le résultat de son talent exceptionnel allié à un travail acharné. Né dans une famille sans antécédents artistiques, il a su cultiver sa passion pour le piano grâce à sa persévérance et sa discipline. Des milliers d’heures de pratique ont façonné sa technique et affiné sa sensibilité musicale, lui permettant de rivaliser avec les meilleurs. Il admire des figures emblématiques comme Dang Thai Son et Seong Jin Cho, deux pianistes asiatiques ayant remporté le prestigieux Concours international Frédéric Chopin. Inspiré par leur parcours, il sait que le talent seul ne suffit pas et que seule une discipline rigoureuse peut le mener vers les sommets.

Photo : GV/CVN

Un élément clé de son succès réside dans l’accompagnement qu’il a reçu du Professeur agrégé et Docteur Nguyên Huy Phuong. Fort de plus de 20 ans d’expérience dans l’enseignement du piano à l’Académie nationale de musique du Vietnam, ce mentor dévoué a joué un rôle déterminant dans l’épanouissement musical de Kiên.

“Le succès de Duc Kiên est une source d’inspiration pour la nouvelle génération de pianistes vietnamiens. Il a démontré que la détermination, la rigueur et l’amour de la musique peuvent ouvrir les portes des plus grandes scènes internationales. Je suis extrêmement fier de son parcours et de ses accomplissements”, confie le Professeur Nguyên Huy Phuong.

Cette victoire illustre le développement qualitatif de l’enseignement musical au Vietnam. Elle prouve qu’avec un encadrement adapté et un investissement précoce, les jeunes talents vietnamiens peuvent rivaliser avec l’élite mondiale de la musique classique.

En s’imposant sur la scène internationale, Nguyên Duc Kiên pave la voie pour une nouvelle génération de musiciens vietnamiens et démontre que la passion, alliée à la persévérance, est la clé du succès.

Thao Nguyên/CVN