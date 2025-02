Le président de l’AN salue l’engagement de l’hôpital Huu Nghi en faveur de l’excellence en santé publique

Le président de l’Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a exprimé sa confiance dans les efforts continus de l’hôpital Huu Nghi de Hanoï pour maintenir ses belles traditions, promouvoir l’unité et obtenir des succès encore plus grands dans la protection et l’amélioration de la santé publique.

>> Le leader du Parti souligne l’approche centrée sur le patient en médecine

>> Journée des médecins vietnamiens : dignes de la confiance du Parti, de l'État et du peuple

>> Le président de l’AN exhorte à garantir l’accès de tous aux services médicaux

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors d’une cérémonie marquant le 70e anniversaire de la Journée des médecins vietnamiens, jeudi 27 février, au nom des dirigeants du Parti et de l’État, le législateur suprême a présenté ses meilleurs vœux à tous les médecins, au personnel médical et aux employés de l’hôpital.

Trân Thanh Mân s’est réjoui de la croissance et du développement continus de l’établissement médical, conformément aux orientations et à la vision énoncées par le Président Hô Chi Minh dans sa lettre à une conférence nationale sur la santé il y a 70 ans.

Il a exhorté le secteur de la santé et l’hôpital Huu Nghi en particulier à mettre en œuvre efficacement les lois récemment adoptées, notamment la loi révisée sur l’examen et le traitement médicaux, et les lois modifiant et complétant un certain nombre d’articles de la loi sur la pharmacie et la loi sur l’assurance maladie, qui, selon lui, sont cruciales pour le développement du secteur.

Le président de l’Assemblée nationale a exhorté l’hôpital à moderniser ses infrastructures et à renforcer le professionnalisme et l’esprit de service de son personnel médical. Rappelant les célèbres paroles du Président Hô Chi Minh "Les médecins doivent être doux comme une mère!", il a souligné le rôle important des ressources humaines qualifiées et éthiques.

Il a noté qu’une résolution de l’Assemblée nationale récemment adoptée pilotant certains mécanismes spéciaux pour créer des percées dans le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique nationale fournit une base à l’hôpital Huu Nghi pour moderniser ses techniques et améliorer les services de santé. Il a également demandé à l’hôpital de renforcer la coopération avec les institutions médicales nationales et internationales pour améliorer les soins aux patients et les activités professionnelles.

Le directeur de l’hôpital Huu Nghi, Nguyên Thê Anh, a fait le point sur le développement de l’hôpital et a souligné ses efforts pour améliorer l’efficacité organisationnelle et adopter des techniques médicales de pointe conformément aux politiques nationales de transformation numérique.

À cette occasion, le président de l’Assemblée nationale a remis le titre de "Docteur émérite" à deux personnes de l’hôpital Huu Nghi en reconnaissance de leurs performances exceptionnelles.

VNA/CVN