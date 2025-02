La Docteure Bùi Ngoc Lan, ange gardien des enfants atteints de cancer

Simple, bienveillante et dévouée à ses patients, la Docteure Bùi Ngoc Lan, médecin et directrice du Centre d’oncologie de l’Hôpital pédiatrique central, est admirée et respectée de tous : ses collègues et les familles des petits patients en traitement dans ce centre. Elle fait aujourd’hui partie des plus grands spécialistes en oncologie pédiatrique au Vietnam.

En 2005, Bùi Ngoc Lan a commencé à travailler au service d’oncologie de l’Hôpital pédiatrique central, précurseur du Centre d’oncologie. À l’époque, le service manquait de médecins, les équipements étaient insuffisants et les ressources en recherche rares. En voyant ces enfants innocents lutter contre la maladie, elle a été profondément touchée et préoccupée. C’est pourquoi elle a poursuivi ses études, soutenu sa thèse en pédiatrie et suivi des formations spécialisées à l’étranger.

"Ma famille ne compte aucun médecin, mais depuis mon enfance, j’étais souvent malade, tout comme mes parents. Dès le lycée, j’ai décidé que je deviendrais médecin pour pouvoir soigner les autres. Plus tard, pendant mes études de médecine, j’ai eu l’occasion de pratiquer dans plusieurs services, et c’est en oncologie que j’ai vu de nombreux enfants atteints de maladies graves. À cette époque, la médecine vietnamienne n’avait pas encore accès aux traitements contre le cancer. Voir ces enfants adorables sans possibilité de guérison m’a profondément attristée", raconte-t-elle.

Peu importe les difficultés et les épreuves, Bùi Ngoc Lan n’a jamais eu peur ni abandonné. Mais ce qu’elle redoutait le plus, c’était de faire face à des cas où, malgré tous les efforts des médecins, il était impossible de sauver les petits patients.

"Lorsque je me sens dépassée, cela signifie que je dois redoubler d’efforts. Je ne me suis jamais découragée. J’ai soigné certains enfants pendant deux ou trois ans, tissant des liens très forts, presque comme avec ma propre famille. Lorsque ces enfants partent, c’est une immense tristesse pour moi. C’est justement pour cela que je dois continuer à me battre, pour accéder aux techniques les plus avancées et sauver d’autres enfants. Si je me décourage, je perds la chance de sauver des vies", confie-t-elle.

Une véritable révolution

Au Centre d’oncologie de l’Hôpital pédiatrique central, le nom de la Docteure Bùi Ngoc Lan est étroitement lié à une technique considérée comme une véritable révolution dans le traitement du cancer pédiatrique : la transplantation de cellules souches. Grâce à cette avancée, de nombreux enfants ont pu recevoir des greffes de cellules souches hématopoïétiques avec succès, guérir et mener une vie normale. Pour Bùi Ngọc Lan, dès qu’une nouvelle chance de vie apparaît pour un enfant, elle ne renonce jamais.

"Je fais partie des premiers membres de l’équipe de l’hôpital à être allés en République de Corée pour se former à la transplantation de cellules souches. À notre retour, nous avons effectué la première greffe, qui était particulièrement complexe. À deux ou trois heures du matin, toute l’équipe a dû se réunir avec des experts pour aider l’enfant à surmonter cette épreuve. Aujourd’hui, cet enfant va bien. Quand on se lance dans de nouvelles techniques, il y a toujours des obstacles, mais si l’on n’est pas prêt à relever ces défis, on ne pourra jamais avancer. Pour soigner les patients, il faut des techniques avancées pour traiter les maladies graves. C’est seulement en accédant aux dernières innovations mondiales que l’on peut vraiment offrir une chance aux patients", déclare-t-elle.

Aujourd’hui, sous la direction de Bùi Ngoc Lan, le Centre d’oncologie applique des techniques de pointe conformes aux normes internationales, permettant de traiter avec succès de nombreux enfants atteints de cancers rares.

Avec 30 ans d’expérience dans ce domaine, la Docteure Bùi Ngoc Lan reste préoccupée par le faible taux de guérison des enfants atteints de cancer au Vietnam. C’est pourquoi elle participe activement à des formations internationales sur le cancer pédiatrique pour améliorer ses compétences. Parallèlement, elle transmet aussi son savoir aux jeunes médecins. À ce jour, elle a publié trois articles dans des revues internationales et 68 dans des revues médicales réputées au Vietnam. Actuellement, elle mène des recherches sur le neuroblastome, dans l’espoir de proposer des tests de dépistage gratuits aux patients les plus démunis, bien que ces tests restent aujourd’hui très coûteux. Ainsi, Buù Ngoc Lan est une véritable source d’inspiration pour ses collègues.

"Bùi Ngoc Lan est très enthousiaste et dynamique dans son travail, avec une expertise solide. Elle aide toujours ses collègues et, surtout, met tout son cœur dans le soin de ses patients".

"Mme Lan est une véritable source d’inspiration pour les jeunes médecins. Elle les encourage à travailler ensemble et à offrir aux patients des soins complets, tant sur le plan médical que psychologique".

"Lan est l’une des expertes les plus brillantes, passionnées et profondément engagées dans son métier. Elle a un amour immense pour les enfants malades, ce qui l’incite à travailler avec dévouement et à se consacrer pleinement à sa mission".

Bùi Ngoc Lan est actuellement présidente de la section oncologie pédiatrique de l’Association de pédiatrie du Vietnam. En reconnaissance de ses contributions, elle a été décorée du titre de "Médecin Emérite" en 2020. En 2024, elle a également été l’une des onze récipiendaires du prix des "Femmes vietnamiennes".

