Une ambassadrice de la culture vietnamienne en France

Photo ; TT/CVN

De petite taille, le sourire aux lèvres, Thu Trang rayonne d’une énergie communicative lorsqu’elle évoque son parcours pour faire rayonner la culture vietnamienne en France. “Créée en 2018, Art Space a mis en place un programme pédagogique et artistique ambitieux visant à faire découvrir la richesse de la culture vietnamienne aux jeunes générations françaises, à travers des ateliers ludiques et créatifs”, déclare Hoàng Thu Trang.

En se souvenant des premières démarches, Mme Trang confie : "Avec mon amie Vu Hai Yên, nous avons frappé à toutes les portes de Nantes pour trouver un lieu où organiser des activités artistiques. Les refus étaient nombreux, mais notre détermination était plus forte”.

Finalement, Thu Trang et Hai Yên ont réussi à convaincre l’adjoint au maire de Saint-Herblain de leur projet. Ce dernier, enthousiaste, les a orientées vers Mme Cécile Lancien, directrice du Carré International, une rencontre qui allait s’avérer déterminante.

Art Space et son projet Toucher Arts

“À peine dix minutes après la conversation, Cécile Lancien a donné son accord. L’Art Space allait pouvoir bénéficier de deux salles d’activité dans le Centre culturel de la ville. Une nouvelle qui a laissé Thu Trang et Hai Yên sans voix, tant elles s’attendaient à une longue attente”, a partagé Thu Trang.

Photo : Toucher Arts/CVN

Après de modestes débuts, Hoàng Thu Trang a su faire grandir Art Space, qui organise aujourd’hui de nombreuses activités culturelles vietnamiennes en France. L’association est devenue un véritable pont entre les communautés vietnamienne et française, favorisant les échanges et la transmission du patrimoine culturel. Au-delà de ses activités locales, Art Space collabore étroitement avec la ville de Saint-Herblain sur des projets d’envergure comme “Cultures des Autres” et le “Festival de la Solidarité”. Son rayonnement s’étend à plusieurs villes françaises, notamment Paris, Nantes, Saint Herblain, Lorient, Languidic et Larmor-Plage, témoignant de son ambition de promouvoir la culture vietnamienne à l’échelle nationale.

En 2022, Thu Trang et l’Art Space ont donné naissance à Toucher Arts, une initiative internationale qui offre aux jeunes Vietnamiens de 13 à 18 ans, originaires de différents pays, une plateforme pour exprimer leur créativité et devenir des ambassadeurs de leur culture. En parallèle de ses collaborations avec la ville de Saint-Herblain et de son rayonnement dans plusieurs villes françaises, Art Space a ainsi étendu son action à l’échelle mondiale, en favorisant les échanges interculturels entre les jeunes.

“Toucher Arts offre une plateforme unique aux jeunes générations pour réinventer les traditions vietnamiennes et les partager avec le monde entier, tout en soutenant des causes caritatives au Vietnam. Grâce à cette initiative, j’ai pu constater l’énergie créative de ces jeunes et leur désir de bâtir des ponts entre les cultures”, affirme Thu Trang.

Photo : TT/CVN

Depuis sa création, Toucher Arts a organisé six expositions internationales et une série de concerts, rayonnant ainsi la culture vietnamienne à travers le monde. Cette initiative offre aux jeunes une scène internationale pour exprimer leur attachement aux traditions de leur pays et les partager avec un public diversifié.

Rassemblant 100 membres officiels et des centaines de bénévoles issus de 14 pays différents, Toucher Arts est une véritable communauté internationale, unie par sa passion pour la culture vietnamienne et ouverte à toutes les origines.

Une affirmation de la marque

“Aujourd’hui, l’Art Space est une référence incontournable à Nantes Métropole. Du maire aux élus en charge de la culture, tous connaissent nos projets et nous soutiennent. Notre présence régulière dans les médias locaux nous a permis de devenir des figures emblématiques de la vie culturelle nantaise”, partage Thu Trang.

Photo : Toucher Arts/CVN

Lors des Vietnam International Awards 2024 qui s’est tenue le 20 octobre dernier à Londres, Toucher Arts a été honorée du Prix des arts créatifs pour ses contributions à la promotion de la culture vietnamienne sur la scène internationale.

En parlant de l’avenir, Thu Trang fait savoir que d’ici fin 2025, “grâce à notre partenariat avec la Mairie de Saint-Herblain, nous proposerons des ateliers ludiques et pédagogiques pour initier les élèves du primaire à la culture vietnamienne. En nous appuyant sur les contes de fées, nous leur transmetterons des valeurs universelles tout en les sensibilisant aux traditions et aux droits de l’enfant”.

À l’occasion du prochain Nouvel An lunaire, l’Art Space, en collaboration avec l’association Vietnam Bretagne Sud, invite les habitants de Larmor-Plage à une immersion festive dans la tradition du Têt. Au programme : ateliers, dégustations et spectacles pour découvrir les richesses de cette célébration millénaire.

Née à Hanoï en 1983, Hoàng Thu Trang est une artiste aux multiples talents. Après avoir obtenu son diplôme de composition au Conservatoire national de Hanoï, elle s’est tournée vers de nouveaux horizons. Lauréate de la bourse Erasmus Mundus, elle a poursuivi ses études en France et au Danemark, où elle a obtenu un master en communication et médias. Cette double formation lui a permis de développer une expertise unique à l’intersection de l’art et de la communication. De retour en France, elle s’est installée à Nantes et a rapidement trouvé sa place dans la vie culturelle locale. Parallèlement à ses activités de communication, elle continue de créer et de partager sa passion pour la musique. Ses deux albums de chansons pour enfants témoignent de son talent de compositrice et de son engagement à transmettre la culture vietnamienne aux plus jeunes.

Phuong Mai/CVN