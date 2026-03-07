Nguyên Ngoc Tuân, une vie consacrée à la quête du thé

Lors du Festival Wellington 2025 au Canada, l’art ancestral du thé vietnamien a captivé un public international. Présentée par l’expert Nguyên Ngoc Tuân, cette boisson raffinée a contribué à faire rayonner l’identité et les traditions du Vietnam par-delà les frontières.

>> La culture du thé vietnamienne introduite au Canada

>> Le thé vietnamien envoûte le Canada

Mi-juillet 2025, dans le cadre du Festival Wellington au Canada consacré à la diversité culturelle, le Vietnam s’est distingué parmi douze communautés internationales grâce à une présentation raffinée de l’art ancestral de la dégustation du thé. Autour de la table à thé Dàn Nguyêt, symbole de l’harmonie entre tradition et esthétique vietnamiennes, la délégation vietnamienne a captivé les visiteurs.

L’événement, organisé par le Conseil canadien pour la culture et l’éducation Vietnam - Canada, en collaboration avec la marque Song Hy Trà, a mis en lumière le savoir-faire de Nguyên Ngoc Tuân. Fondateur de Song Hy Trà, il a rappelé que le Vietnam figure parmi les berceaux historiques du thé, une boisson intimement liée à la vie quotidienne et aux valeurs familiales.

Valoriser les thés vietnamiens renommés

“Le thé accompagne les Vietnamiens depuis des siècles. Chaque tasse raconte une part de notre histoire, de notre simplicité et de notre identité”, a-t-il souligné devant les participants au festival.

Au-delà de la dégustation, la cérémonie du thé s’est affirmée comme un véritable pont culturel, permettant au public canadien et aux visiteurs internationaux de découvrir les coutumes vietnamiennes. Pour la première fois, la communauté vietnamienne du Canada a ainsi pris part à un événement célébrant l’esthétique et la diversité culturelle, affirmant la richesse de son héritage à travers une présentation artistique devenue emblématique.

Né en 1968 à Hanoï, Nguyên Ngoc Tuân est diplômé de l’Académie des finances du Vietnam. Après un début de carrière à Hô Chi Minh-Ville, il s’oriente vers le commerce du thé en 2004, avant de fonder Song Hy Trà en 2013, avec l’ambition de restaurer et de valoriser les thés vietnamiens renommés. À l’issue de plusieurs années de recherches dans les principales régions productrices, il a constitué une collection d’une trentaine de thés d’exception, dont certains ont été choisis comme cadeaux diplomatiques.

Photo : NVCC/CVN

Ces deux dernières décennies, il a parcouru de nombreuses régions théicoles du pays, de Son La, Lai Châu, Lào Cai à Phu Tho, Thai Nguyên (Nord), Nghê An, Binh Dinh et Lâm Dông (Centre). Pour lui, ces voyages visent autant à “découvrir les terroirs qu’à s’imprégner des cultures locales du thé”.

Ses voyages et son expertise ont donné naissance à plusieurs ouvrages consacrés au thé vietnamien, dans lesquels il relate les histoires des cultivateurs des régions montagneuses et des hauts plateaux, rapprochant ainsi les amateurs de thé des producteurs et de leur savoir-faire.

Installé au Canada depuis cinq ans, Nguyên Ngoc Tuân ambitionne d’y établir une véritable “carte du thé vietnamien”. “La culture du thé vietnamien, reconnue pour sa simplicité et sa profondeur, retrouve un nouveau souffle à l’étranger à travers chaque cérémonie soigneusement orchestrée”, confie-t-il. En mars 2025, il a organisé sa première cérémonie du thé sous le thème du “Rassemblement”, mettant à l’honneur trois variétés emblématiques : le thé au lotus de Hanoï, le thé Ô Long de Lâm Đông et le thé en tube de bambou de l’ancienne province de Hà Giang, aujourd’hui rattachée à Lào Cai.

Espace d’échange et de partage entre cultures

À travers ces “invitations à savourer le thé”, il propose des rencontres interculturelles où les saveurs vietnamiennes favorisent le partage et la compréhension mutuelle. Ces moments suscitent une vive émotion au sein de la communauté vietnamienne et renforcent les liens entre les différentes cultures du Canada.

Lê Thi Tuân, expatriée vietnamienne au Canada, a exprimé sa joie de voir le thé vietnamien mis à l’honneur au “pays de la feuille d’érable”. Elle a décrit l’événement comme “une cérémonie élégante, ravivant les souvenirs de la Patrie à travers le parfum du thé au lotus”.

Nguyên Thi Khanh Phuong, également de nationalité vietnamienne et canadienne, a souligné que la cérémonie constituait un véritable trait d’union, offrant non seulement une dégustation, mais aussi un espace d’échange et de partage entre les cultures.

De son côté, Abdulmaseeh Domeeth, d’origine irakienne, s’est dit ravi de participer à l’événement et s’est senti, le temps d’un instant, vietnamien. Amateur de culture asiatique, il suit de nombreuses chaînes consacrées au Vietnam pour son amour des paysages et de la population locale.

Photo : VNA/CVN

Depuis 2017, la marque Song Hy Trà est présente dans une dizaine de pays grâce aux canaux diplomatiques et commerciaux vietnamiens. La tasse de thé vietnamienne est ainsi devenue un véritable pont culturel, permettant aux amis internationaux de mieux comprendre les traditions et l’âme du Vietnam.

Trân Thu Quynh, conseillère commerciale de l’ambassade du Vietnam au Canada, a exprimé l’espoir que des artisans comme Nguyên Ngoc Tuân continueront à contribuer au rayonnement de la culture du thé vietnamien au Canada et dans le monde.

Phuong Mai/CVN