Le thé vietnamien envoûte le Canada

L’art du thé a dévoilé toute la subtilité de son rituel lors du Festival multiculturel Wellington organisé récemment à Ontario, offrant aux Viêt kiêu (Vietnamiens d’outre-mer) et aux Canadiens un magnifique voyage sensoriel au cœur de la culture et de l’âme vietnamiennes.

Photo : CTV/CVN

Ontario, la province la plus peuplée du Canada, a vibré mi-juillet au rythme de la diversité culturelle avec le Festival Wellington. Parmi les douze communautés internationales réunies, le Vietnam s’est illustré en présentant l’art ancestral de la dégustation du thé, accompagné de la majestueuse table à thé Đàn Nguyêt, symbole raffiné de la rencontre entre tradition et art vietnamiens.

L’événement a été organisé par le Conseil canadien pour la culture et l’éducation Vietnam - Canada (CVCEC), en collaboration avec le label Song Hy Trà. La délégation vietnamienne a captivé le public par une démonstration de l’art du thé orchestrée par le maître Nguyên Ngoc Tuân. Ce dernier, fondateur de Song Hy Trà, n’a pas manqué de rappeler la fierté du Vietnam, berceau historique du thé, où la culture de la plante est indissociable du quotidien et des valeurs familiales.

Photo : CTV/CVN

“Le thé fait partie de la vie des Vietnamiens depuis des siècles. À travers chaque tasse, c’est toute l’histoire, la simplicité et la beauté de notre peuple qui se racontent”, affirme Nguyên Ngoc Tuân, animé par le désir de faire rayonner l’art du thé vietnamien à l’international.

Dégustation particulière

Si le thé se consomme partout dans le monde, le Vietnam cultive une façon bien à lui de l’apprécier : une dégustation empreinte de simplicité, de naturel et d’authenticité. Dans chaque foyer, la tasse de thé devient un trait d’union, liant familles, voisins et amis, et tissant même des liens d’amitié entre les peuples.

Photo : CTV/CVN

Les visiteurs, séduits par l’expérience, témoignent : Daniel, une tasse de thé chaud à la main, s’extasie sur ses arômes délicats, sa subtilité et ses notes naturelles de bambou et de terre. “C’est un vrai plaisir de découvrir une boisson aussi pure”, confie-t-il.

Marry, quant à elle, s’enthousiasme pour la fraîcheur du thé et son accord parfait avec le gâteau de haricots mungo vietnamien : “L’association crée une saveur unique, à la fois douce et légère, tout simplement exquise”.

Par-delà la simple dégustation, la cérémonie du thé devient un pont culturel, permettant aux Canadiens et aux visiteurs du festival de découvrir les coutumes vietnamiennes, le tout porté par la poésie des feuilles de thé, messagères de terroirs et d’histoires humaines.

Photo : VNA/CVN

Selon Nguyên Ngoc Tuân, une cérémonie du thé vietnamienne réussie repose sur six éléments : “l’eau, le thé, la préparation, la théière, la musique et l’espace”. La table à thé Đàn Nguyêt, inspirée de la lune et du célèbre instrument vietnamien, incarne à la fois l’élégance, la noblesse et le raffinement du rituel.

Pour la première fois, la communauté vietnamienne du Canada a ainsi pris la parole dans un festival où l’esthétisme et la diversité se côtoient. La présentation artistique et la table à thé Đàn Nguyêt sont devenues un véritable emblème, affirmant la richesse culturelle du Vietnam et partageant ses valeurs traditionnelles avec le monde.

Hà Linh - Phuong Nga/CVN