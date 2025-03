La culture du thé vietnamienne introduite au Canada

L'artisan Nguyên Ngoc Tuân a récemment lancé sa marque "Song Hi Tea" au Canada, dans l'espoir d'établir une carte du thé vietnamien dans ce pays d'Amérique du Nord qu'il considère comme sa seconde patrie.

Il a confié au correspondant de l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA) que sa première cérémonie du thé de la nouvelle année, sur le thème "Rassemblement", mettait en vedette trois variétés distinctes : le thé au lotus traditionnel de Hanoï, le thé Hong O Long de la province de Lâm Dông, sur les Hauts plateaux du Centre, et le thé en tube de bambou de la province de Hà Giang, au Nord du pays.

Avec ses amis, Nguyên Ngoc Tuân a développé une expérience culturelle unique en dégustant du thé vietnamien grâce à ce qu'il appelle des "invitations au thé", c'est-à-dire en buvant du thé tout en rencontrant des personnes de différents pays.

Nguyên Ngoc Tuân a habilement disposé les différents types de thé, qui, malgré leurs saveurs différentes, se complétaient parfaitement, inspirant les participants vietnamiens à se souvenir de leur patrie et à être fiers de leur héritage vietnamien. Cela illustre le lien entre le thé et la culture.

Lê Thi Tuân, expatriée vietnamienne au Canada, a exprimé sa joie de voir le thé vietnamien présenté au "Pays des feuilles d'érable". Elle a décrit l'événement comme une cérémonie du thé élégante, évoquant des souvenirs de la patrie à travers le parfum du thé au lotus d'antan.

Nguyên Thi Khanh Phuong, également de nationalité vietnamienne et canadienne, a déclaré que la cérémonie avait servi de passerelle, offrant non seulement une dégustation de thé, mais aussi l'occasion de partager des expériences et d'apprendre des autres. De plus, elle a contribué au rapprochement des communautés multiculturelles du Canada.

Abdulmaseeh Domeeth, d'origine irakienne, s'est dit ravi de participer à l'événement et s'est senti lui-même vietnamien. Il a suivi de nombreuses chaînes sur le Vietnam en raison de son amour pour les paysages naturels et les habitants du pays.

Nguyên Ngoc Tuân a promu la culture du thé au Vietnam et a souligné son caractère unique. Il estimait que cette activité devait être maintenue au sein de la communauté vietnamienne afin que chacun puisse l'élever au rang d'art de la dégustation du thé et le faire découvrir à ses amis internationaux.

Depuis 2017, "Song Hi Tea" a été diffusé dans dix pays par les canaux diplomatiques et commerciaux du Vietnam.

La conseillère commerciale Trân Thu Quynh de l'ambassade du Vietnam au Canada a exprimé l'espoir que des artisans comme Tuân contribueront à une meilleure reconnaissance de la culture du thé vietnamienne au Canada et dans le monde.

