Le président de l'AN insiste sur une préparation électorale rigoureuse

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a souligné la nécessité de garantir la conformité, la ponctualité et la cohérence de toutes les démarches légales, en veillant à ce qu'aucune erreur de procédure ne compromette le droit de vote et d'éligibilité lors des prochaines élections nationales.

M. Mân a également rappelé que les attentes et la vigilance du public, des électeurs et de l'opinion publique sont de plus en plus fortes.

S'exprimant lors de la troisième session du Conseil électoral national (CEN) le 10 novembre, le président de l'AN a insisté sur la nécessité d'un processus électoral professionnel et bien organisé, avec des contrôles et une supervision indépendants renforcés, et une approche centrée sur l'électeur garantissant une information transparente et accessible ainsi qu'un maximum de facilité pour les candidats et les électeurs.

Il a également souligné l'importance d'accélérer la transformation numérique de la gestion des élections, de maintenir une coordination fluide entre les autorités centrales et locales, de promouvoir la responsabilité des dirigeants et de résoudre rapidement tout blocage ou problème rencontré.

Trân Thanh Mân a exhorté les membres du CEN, ses sous-comités et le bureau du CEN à accélérer la finalisation des documents juridiques, des formulaires et des directives opérationnelles ; à préparer soigneusement le personnel ; à renforcer la communication ; et à renforcer la sécurité. et garantir les droits des électeurs, notamment ceux des zones reculées, frontalières, insulaires et industrielles.

La mise en place d'une base de données électorale nationale devrait impliquer une étroite coordination entre le ministère de la Sécurité publique, le ministère de l'Intérieur, le bureau de l'AN, le bureau du CEN et les collectivités locales, afin d'assurer l'exactitude, la sécurité et la facilité d'accès aux informations.

Par ailleurs, la sécurité politique doit être garantie et toute violation de la loi, diffusion d'informations malveillantes, distorsion, perturbation ou utilisation abusive des élections à des fins de sabotage doit être strictement empêchée, a-t-il ajouté.

Le président de l'AN a chargé le bureau du CEN de se coordonner avec le bureau de l'AN afin de préparer minutieusement une conférence nationale, prévue le 15 novembre, qui diffusera la directive du Bureau politique relative à l'organisation des élections et lancera les actions nécessaires.

Au cours de cette session, le CEN a approuvé une résolution ajustant et attribuant les responsabilités à certains membres et sous-comités.

Les participants ont également été informés du lancement officiel du portail d'information électorale en ligne, qui fournira au public des informations actualisées et accessibles sur les activités liées aux élections. Le portail, canal officiel du NEC, est accessible à l'adresse http://hoidongbaucu.quochoi.vn/.

