Les armées vietnamienne et lao renforcent leur coopération en matière d'éducation politique

Une délégation de la section de l'éducation politique relevant du Département général de la politique de l'Armée populaire vietnamienne (APV), conduite par son chef, le général de division Nguyên Van Duc, s’est entretenu le 10 novembre à Vientiane avec son homologue lao, dirigés par le général de brigade Keosouvanh Phangphilavong, à la tête du Département de l'éducation politique de l'Armée populaire lao.

Au cours de leur entretien, les deux parties ont salué la coopération étroite qui s’est matérialisée dans le cadre de leur plan de collaboration annuel.

Le général de division Nguyên Van Duc a mis en avant les réalisations issues de cette coordination, particulièrement après les récentes visites et engagements bilatéraux. Il a également souligné l’application efficace des accords et protocoles de défense entre le Vietnam et le Laos pour la période 2025-2029, avec un accent particulier mis sur l’information externe, les échanges amicaux et les grandes activités de défense communes.

Les deux délégations ont convenu de renforcer la communication autour des activités de coopération entre les armées des deux pays, en particulier dans les domaines de la culture et de l’information extérieure. Parmi les événements marquants, on retrouve l’Exposition internationale de la Défense du Vietnam, la deuxième rencontre d'amitié de défense frontalière Vietnam - Laos, la visite officielle du ministre vietnamien de la Défense, le général Phan Van Giang, ainsi que les rencontres annuelles des ministres de la Défense du Vietnam, du Laos et du Cambodge, sans oublier les exercices trilatéraux de sauvetage effectués cette année.

Les deux parties ont également assuré une large sensibilisation du public sur l’amitié traditionnelle, la solidarité spéciale et la coopération globale entre les Partis, les États et les armées des deux pays, dans le contexte actuel. Elles ont fourni des informations opportunes sur les activités des dirigeants des ministères de la Défense et des départements généraux de la politique, en particulier les visites officielles des chefs des départements d’éducation politique de l’APV et de l’Armée populaire lao, prévues pour 2024-2025.

À cette occasion, la partie vietnamienne a exprimé sa gratitude au ministère lao de la Défense pour l’envoi d’officiers laotiens aux défilés militaires et aux processions organisés à l’occasion du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril), ainsi que du 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du 2 septembre.

Concernant les perspectives de coopération future, les deux parties ont convenu de continuer à promouvoir l’éducation politique, contribuant ainsi à renforcer la relation fidèle, pure et particulièrement étroite entre les deux départements d’éducation politique et, de manière plus générale, entre le Vietnam et le Laos. Elles se sont engagées à poursuivre le partage d’expériences dans plusieurs domaines, notamment la communication et l’éducation, le travail des rapporteurs, les sciences sociales et humaines, ainsi que l'émulation et la distinction, les activités journalistiques, culturelles et artistiques, et la gestion de l’édition, de l’impression et de la distribution de films.

