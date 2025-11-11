Le PM appelle à sanctionner les infractions dans la politique de logement social

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, chef du Comité national de pilotage des politiques de logement et du marché immobilier, a présidé le 11 novembre au matin, la troisième réunion du Comité, organisée en visioconférence avec 34 villes et provinces du pays.

L’événement a réuni les dirigeants des ministères, organes centraux, associations et entreprises opérant dans le secteur immobilier.

Dans son allocution d’ouverture, le Premier ministre a affirmé la position constante du Parti et de l’État vietnamien selon laquelle le développement du logement constitue l’un des piliers essentiels de la politique de bien-être social, reflétant la volonté d’assurer le progrès et la justice sociale, tout en étant un moteur de la croissance économique durable. Il a souligné qu’il fallait considérer la politique du logement comme un droit fondamental des citoyens, garantissant la stabilité sociale et le développement humain.

Selon le Premier ministre, le Vietnam est entré dans une phase d’accélération afin d’atteindre les objectifs socio-économiques de 2025 et de l’ensemble du mandat. Dans ce contexte, le marché immobilier joue un rôle clé dans la mobilisation et la répartition des capitaux, exerçant un effet d’entraînement sur de nombreux autres secteurs. Le logement social, en particulier, répond non seulement aux besoins de logement des populations, mais contribue aussi à stimuler l’investissement, créer des emplois et soutenir la croissance économique.

Depuis le début du mandat, le gouvernement et le Premier ministre ont promulgué 22 résolutions, 16 directives et de nombreuses dépêches liées au marché immobilier et au logement social, produisant des résultats positifs. Dans le cadre du Projet de développement d’un million de logements sociaux d’ici 2030, le pays compte actuellement 696 projets totalisant 637.000 logements, dont 128.600 déjà achevés. Depuis le début de l’année 2025, 123.000 logements sont en cours de construction et 62.000 ont été livrés, avec pour objectif 100.000 logements achevés d’ici la fin de l’année.

Cependant, le dirigeant a souligné que le marché immobilier faisait toujours face à de nombreuses difficultés. Les prix du logement, notamment à Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang, restent largement supérieurs aux revenus moyens des habitants ; plusieurs projets de logements sociaux avancent lentement ; l’obligation de réserver 20% des terrains commerciaux au développement du logement social n’est pas strictement respectée ; certains localités manquent encore de transparence dans la sélection des bénéficiaires, suscitant le mécontentement de l’opinion publique.

Le chef du gouvernement a demandé aux ministères et aux localités de tirer les leçons nécessaires, de renforcer la supervision et d’assurer la transparence afin de garantir un accès équitable au logement social. "Le ministère de la Police doit suivre de près la situation, intervenir et sanctionner sévèrement tout acte illégal ou abusif dans la mise en œuvre de cette politique", a-t-il ordonné.

Le Premier ministre a chargé le ministère de la Construction, organe permanent du Comité de pilotage, de dresser un rapport clair et concis sur les missions accomplies et celles encore en retard, en précisant les responsabilités des dirigeants concernés. Il a également demandé d’élaborer une procédure nationale unifiée pour l’investissement et la construction de logements sociaux, depuis la planification et la libération des terrains jusqu’aux formalités administratives, afin de réduire le délai de préparation des projets de deux ans à seulement trois à six mois.

Concernant la mise à disposition de terrains, le Premier ministre a reconnu les efforts des localités, tout en estimant que les grandes entreprises restaient encore peu impliquées dans la proposition et la mise en œuvre de projets de logements sociaux. Il a insisté sur le fait que les entreprises ne devaient pas toujours privilégier le profit, mais aussi assumer leur responsabilité sociale et leur devoir envers la communauté nationale, en s’associant à l’État pour améliorer la vie des citoyens.

Le chef du gouvernement a mis en garde contre les pratiques de spéculation, de rétention de biens, de manipulation des prix et de profits illicites dans la vente, la location et l’attribution des logements sociaux. Il a confié au ministère de la Construction la tâche de rédiger une directive du Premier ministre sur cette question, avec des mesures fortes, concrètes et applicables. "Un seul principe doit s’accompagner de dix mesures, pour que la politique devienne réalité", a-t-il souligné.

Le Premier ministre a exhorté les ministères, secteurs et localités à faire preuve de responsabilité, d’initiative et de détermination dans leurs actions, en appliquant le principe des “six clarifications” - clarification des personnes, des tâches, des responsabilités, des compétences, des délais et des résultats. Il a également insisté sur la nécessité de développer un marché immobilier sain et durable, contribuant à la stabilité macroéconomique et au bien-être social.

Selon le ministère de la Construction, le marché immobilier s’est globalement stabilisé ces derniers temps, l’offre s’améliore, la confiance des investisseurs revient et la liquidité augmente. Le pays compte actuellement plus de 3.200 projets immobiliers, représentant un investissement total de 7.420.000 milliards de dôngs. Les stocks de terrains diminuent, tandis que ceux des appartements enregistrent une légère hausse.

En ce qui concerne le Projet d’un million de logements sociaux, 60% des objectifs fixés ont déjà été atteints ou sont en cours de réalisation. Pour l’année 2025, plus de 91.000 logements devraient être achevés, soit 91% du plan annuel, bien que 13 provinces risquent de ne pas atteindre leurs cibles.

Plusieurs ministères et organisations, dont le ministère de la Défense, le ministère de la Sécurité publique et la Confédération générale du travail du Vietnam, participent activement à la construction de logements pour les cadres, soldats et travailleurs. Le ministère de la Police a lancé huit projets totalisant 4.500 logements ; le ministère de la Défense prévoit d’en lancer huit autres pour environ 6.500 logements ; et la Confédération générale du travail a inauguré trois projets comptant 1.700 logements.

À ce jour, le pays a réservé plus de 1.400 sites, couvrant près de 9.830 hectares, pour la construction de logements sociaux. De nombreuses localités ont prévu des terrains bien situés, proches des centres urbains et des zones industrielles, notamment à Dông Nai, Hô Chi Minh-Ville, Tây Ninh, Hà Tinh et Thua Thiên-Huê.

En conclusion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné : "Une société saine repose sur des politiques saines. Pour que la politique du logement et de l’immobilier soit durable et efficace, toutes les parties prenantes doivent agir de concert, dans un esprit d’État bâtisseur, d’entreprises pionnières et de partenariat public-privé, au service d’un pays prospère et d’un peuple heureux".

