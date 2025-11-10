Renforcer la coopération entre l’Audit d’État du Vietnam et la Cour des comptes d’Espagne

L'auditrice générale adjointe d'État du Vietnam, Hà Thi My Dung, a eu une séance de travail le 7 novembre à Madrid avec Genaro Moya, vice-présidente permanente de la Cour des comptes d'Espagne (TCE), afin de discuter des orientations futures pour une coopération bilatérale plus substantielle et efficace.

Photo : VNA/CVN

Hà Thi My Dung a félicité la TCE pour ses réalisations et sa contribution au développement de la communauté mondiale de l'audit public, notamment au sein de l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI) et de l'Organisation des institutions supérieures de contrôle des finances publiques européennes (EUROSAI).

L'auditrice générale adjointe du Vietnam a présenté les réalisations du Vietnam en matière de réforme administrative, ainsi que le développement, la structure organisationnelle et les priorités stratégiques de l'Audit d'État du Vietnam, notamment dans l'application des technologies de l'information et la coopération internationale.

Les responsables des deux institutions ont rappelé la signature de leur accord de coopération en 2010, qui a permis de mettre en œuvre de nombreuses activités de soutien mutuel dans le domaine professionnel.

Ils ont également souligné leur coopération au sein desforums multilatéraux, notamment la coordination entre la TCE, en tant que secrétariat d'EUROSAI, et l'Audit d'État du Vietnam, en tant que président de l'Organisation des institutions supérieures de contrôle des finances publiques d'Asie (ASOSAI) pour le mandat 2018-2021.

Hà Thi My Dung a sollicité le soutien du TCE pour renforcer les capacités de l'Audit d'État du Vietnam dans des domaines d'intérêt tels que le développement des ressources humaines de haute qualité, l'audit informatique, l'audit environnemental, etc. Elle a suggéré l'envoi d'experts espagnols au Vietnam ainsi que la participation d'auditeurs vietnamiens à des sessions de formation en Espagne.

Genaro Moya a accepté les propositions de coopération du Vietnam et a affirmé son intention de développer des programmes pratiques axés sur de nouveaux domaines tels que l'audit environnemental, l'audit de gestion de crise et l'égalité des genres.

Dans le cadre de cette séance de travail, les deux parties ont également organisé un colloque sur le rôle des institutions supérieures de contrôle des finances publiques dans la prévention et la lutte contre la corruption et le gaspillage.

VNA/CVN