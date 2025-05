Nghê An : le secrétaire général du Parti rend hommage au Président Hô Chi Minh

À l’occasion du 135 e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh (19 mai 1890 - 19 mai 2025), ce jeudi après-midi 15 mai, dans la province de Nghê An, terre natale du grand dirigeant, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a mené plusieurs activités à forte portée symbolique et sociale.

>> Semaine du film célébrant le 135e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh

>> Le Festival du village de Sen 2025 à Nghê An

>> Nghê An appelée à devenir un modèle de développement à l’ère nouvelle

Photo : VNA/CVN

Le chef du Parti a offert des cadeaux à des familles bénéficiant de politiques sociales et à des personnes ayant rendu des services méritoires à la nation. Il a également rencontré le personnel du Site commémoratif national spécial de Kim Liên, situé dans le district de Nam Dàn, et a remis au lycée Kim Liên une salle de classe équipée pour l’enseignement des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM).

Photo : VNA/CVN

"Le Parti et l’État n’ont de cesse de veiller au bien-être des familles prioritaires, des foyers démunis et des personnes ayant contribué à la Patrie, avec la volonté qu’aucun citoyen ne soit laissé pour compte", a souligné le secrétaire général du Parti.

Photo : VNA/CVN

Plus tôt dans l’après-midi, Tô Lâm s’était recueilli au temple Chung Son, dédié aux ancêtres du Président Hô Chi Minh. Il a également rendu hommage à ce dernier au sein du site mémoriel de Kim Liên, avant de se rendre à la maison de Nguyên Sinh Nhâm, le grand-père paternel du Président, puis de visiter la bibliothèque du village de Sen.

VNA/CVN