Le chef du Parti souligne les critères de sélection du personnel du Politburo et du Secrétariat

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a mis en avant les critères de sélection du personnel du Politburo et du Secrétariat du Comité central du Parti du XIV e mandat, lors du 14 e plénum du Parti, tenu les 5 et 6 novembre à Hanoï.

Le chef du Parti a évoqué notamment la vision, la capacité de direction, le prestige, l’aptitude de transformer les résolutions du Parti en résultats, et la résilience politique comme éléments de mesure de la stature, l’intelligence et du caractère politique des élus du nouveau mandat.

À l’heure où le pays entre dans une nouvelle phase, où l’aspiration au développement a été clairement définie dans les résolutions du Parti, le choix du personnel qui assumera cette responsabilité historique revêt une importance déterminante.

La première exigence est de disposer d’une vision stratégique nationale et de la capacité de préserver l’autonomie du pays.

Cette vision implique non seulement une perspective à long terme, mais aussi la lucidité et l’audace de choisir une voie de développement indépendante et autonome, affranchie des influences et non entraînée dans les turbulences extérieures.

Dans un monde en pleine mutation et face à une concurrence stratégique de plus en plus féroce entre les grandes puissances, les dirigeants doivent savoir saisir les opportunités offertes par les défis et identifier rapidement les risques afin de défendre les intérêts nationaux.

Près de 40 ans de rénovation ont démontré que nombre des grands succès du Vietnam sont liés à des dirigeants visionnaires, comme en témoignent l’orientation vers l’intégration économique internationale, le développement économique privé ou encore les politiques actuelles de transformation verte et numérique.

La deuxième exigence est la capacité de diriger à l’échelle nationale. Il s’agit non seulement seulement d’exceller dans un secteur ou un domaine particulier ; mais aussi de gérer l’ensemble, de mobiliser les ressources et de fédérer les forces.

À l’ère du numérique, les dirigeants ne peuvent se contenter d’une simple expérience administrative ; ils doivent être capables de définir des objectifs clairs et précis, d’organiser leur mise en œuvre, d’attribuer les responsabilités individuelles, de mesurer les progrès à l’aune des données et de mener les décisions prises jusqu’à leur aboutissement.

Les dirigeants du pays doivent jouir d’un prestige politique et d’une intégrité symbolique. Ce prestige ne découle pas d’une fonction, mais de la personnalité, de l’exemplarité, du dévouement et des résultats concrets.

Dans le contexte actuel, où la société exige de plus en plus de transparence, d’intégrité et d’efficacité, les dirigeants doivent faire preuve de caractère politique, d’intégrité et de moralité, et montrer l’exemple en plaçant l’intérêt supérieur de leur nation et de leur peuple au-dessus des considérations partisanes et personnelles.

La quatrième exigence est la capacité de traduire les résolutions du Parti en résultats concrets. Cela témoigne de l’importance que le Parti accorde à la qualité, à l’efficacité et au dévouement de ses cadres.

Une résolution, si elle ne se traduit pas par des chiffres précis et une amélioration de la qualité de vie de la population, reste une promesse creuse. C’est pourquoi la capacité à transformer la volonté en résultats concrets est un facteur déterminant pour un cadre stratégique.

Dernier point mais non le moindre, les membres du Politburo et du Secrétariat doivent posséder une endurance suffisante, tant spirituelle que physique, pour supporter la pression du travail pendant le XIVe mandat et les mandats suivants. Un dirigeant en bonne santé, persévérant donne à voir l’image d’un parti dynamique, moderne et efficace.

Par conséquent, les "cinq plus" soulignés par le chef du Parti ne constituent pas seulement des exigences pour une période donnée, mais s’inscrivent dans une vision à long terme visant à constituer une équipe dirigeante dotée d’une grande intelligence, d’une éthique irréprochable, de compétences solides et d’une combativité élevée.

Il s’agit également d’une étape préparatoire à l’horizon 2030 - centenaire de la fondation du Parti - et, plus loin encore, à la vision 2045, année où le Vietnam aspire à devenir un pays développé à revenu élevé. Un Parti fort ne peut se construire que sur les hommes en pleine forme, tant par ses qualités que par ses compétences.

VNA/CVN