Nghê An

Le secrétaire général Tô Lâm rend hommage au Président Hô Chi Minh

Dans l’après-midi du 11 octobre, dans le cadre de sa visite de travail dans la province de Nghê An (Centre), le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a déposé des fleurs et brûlé de l’encens au temple Chung Son - Temple des ancêtres du Président Hô Chi Minh - ainsi qu’au site historique spécial national de Kim Liên.

Le secrétaire général Tô Lâm a exprimé son profond respect et sa gratitude envers les parents et les proches du Président Hô Chi Minh, honorant les racines familiales du grand dirigeant de la nation.

Au site historique de Kim Liên, le secrétaire général Tô Lâm a rendu un hommage solennel et exprimé une reconnaissance infinie pour les contributions immenses du Président Hô Chi Minh, qui a consacré sa vie à la libération nationale, à la paix et au bonheur du peuple vietnamien et des peuples du monde.

Photo : VNA/CVN

Dans l’après-midi, il a rendu visite à la Mère héroïne vietnamienne Nguyên Thi Oanh (née en 1933), dont deux fils sont tombés au combat.

VNA/CVN