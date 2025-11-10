L’AN adopte une résolution sur le Conseil électoral national

Dans le cadre de sa 10 e session de la XV e législature, l'Assemblée nationale (AN) a adopté, à l'unanimité des 435 députés présents, soit 91,77% du total, la résolution approuvant la proposition du président du Conseil électoral national relative à la nomination de vice-présidents et membres du Conseil.

Photo : VNA/CVN

L'Assemblée nationale a approuvé la nomination de Dô Van Chiên, membre du Bureau politique et vice-président de l'Assemblée nationale, au poste de vice-président permanent du Conseil électoral national et de président de sa sous-commission du personnel ; et celle de Bùi Thi Minh Hoài, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, au poste de vice-présidente.

L'Assemblée nationale a également approuvé la nomination de trois nouveaux membres du Conseil électoral national : Trinh Van Quyêt, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale de la sensibilisation et de la mobilisation des masses ; Nguyên Thi Thanh, membre du Comité central du Parti et vice-présidente de l'Assemblée nationale ; Trân Sy Thanh, membre du Comité central du Parti et président de la Commission centrale du contrôle.

VNA/CVN