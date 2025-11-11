Le Vietnam réaffirme son engagement en faveur d'un monde sans essais nucléaires

Le Vietnam soutient fermement le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE), qu’il considère comme un pilier essentiel du système mondial de désarmement et de non-prolifération nucléaires, a déclaré l’ambassadeur Vu Lê Thai Hoàng, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU et des organisations internationales à Vienne.

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors de la 65e session de la Commission préparatoire de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (CTBTO), tenue du 10 au 12 novembre à Vienne, l’ambassadeur a rappelé la position constante de Hanoï en faveur de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, dans le respect des normes de sécurité internationales.

Il a annoncé que le Vietnam assumera la présidence de la 11e Conférence d’examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP RevCon 2026) à New York. Il s’est engagé à promouvoir l’équilibre et le consensus, tout en liant le processus du TNP aux mécanismes complémentaires tels que le TICE.

Vu Lê Thai Hoàng a également évoqué la récente visite, en août 2025, du secrétaire exécutif de la CTBTO au Vietnam pour un séminaire régional sur les Centres de données nationaux (NDC). Cette coopération a renforcé les capacités techniques du Vietnam et encouragé la collaboration régionale en matière de surveillance nucléaire.

L’ambassadeur a exprimé son inquiétude quant aux éventuelles réductions budgétaires affectant les programmes d’assistance technique et les formations spécialisées, soulignant que de telles mesures risqueraient de freiner les efforts de soutien aux pays en développement. Il a appelé à garantir que ces mesures d’économies n’entravent pas ces activités.

Pour conclure, il a réitéré la volonté du Vietnam de collaborer étroitement avec la CTBTO et ses pays membres pour promouvoir le multilatéralisme, assurer un équilibre géographique et renforcer la participation des femmes et des jeunes, contribuant ainsi à l’objectif commun d’un monde sans essais nucléaires.

Il a insisté sur la nécessité d’un financement stable afin de garantir la continuité de ces initiatives. Le Vietnam reste pleinement engagé dans la coopération multilatérale pour atteindre cet objectif.

VNA/CVN